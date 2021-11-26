Замминистра строительства Бурятии хватило на 8 месяцев

Вячеслав Абзалов покинул должность, не проработав и года



24 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об увольнении Вячеслава Абзалова с поста заместителя министра строительства РБ - председателя Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Как сказано в тексте документа, увольнение чиновника произошло по собственному желанию.

Напомним, Вячеслав Абзалов занял пост замминистра



Фото: минстрой Бурятии Напомним, Вячеслав Абзалов занял пост замминистра в марте этого года . Ранее он работал на ТГК-14, занимая должности заместителя директора «Теплоэнергосбыта Бурятии» и главного инженера «Улан-Удэнского энергетического комплекса». Затем занялся собственным бизнесом в сфере энергетики и ЖКХ. На момент назначения он являлся соучредителем целого ряда фирм: ООО «ЖКХ Заиграево», ООО «ЖКХ Кабанское», ООО «ЖКХ Онохой» и ООО «Управление Тепловыми Компаниями».Фото: минстрой Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.