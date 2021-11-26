Прокуратура Бурятии насела на Евгению Лудупову

Глава Минздрава получила очередное представление надзорного ведомства



Руководитель Минздрава Бурятии Евгения Лудупова получила очередное представление прокуратуры, связанное с плохим лекарственным обеспечением граждан.

«По результатам проверки выявлены случаи нарушения прав граждан на получение лекарств. Факты непредоставления пациентам лекарств и медицинских изделий в полном объеме установлены в Железнодорожном районе Улан-Удэ, Баунтовском, Муйском, Селенгинском и Тарбагатайском районах. Несвоевременно обеспечивались лекарствами и медицинскими изделиями граждане, проживающие в Джидинском, Кабанском, Курумканском, Тарбагатайском и Тункинском районах», - рассказали в надзорном ведомстве.



После проверки главе Минздрава выдали представление. По итогам его рассмотрения 28 пациентов-льготников, страдающие бронхиальной астмой, сахарным диабетом и седечно-сосудистыми заболеваниями, получили положенные лекарства и медицинские изделия. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



Напомним, ранее Евгения Лудупова получила



Фото: «Номер один» «По результатам проверки выявлены случаи нарушения прав граждан на получение лекарств. Факты непредоставления пациентам лекарств и медицинских изделий в полном объеме установлены в Железнодорожном районе Улан-Удэ, Баунтовском, Муйском, Селенгинском и Тарбагатайском районах. Несвоевременно обеспечивались лекарствами и медицинскими изделиями граждане, проживающие в Джидинском, Кабанском, Курумканском, Тарбагатайском и Тункинском районах», - рассказали в надзорном ведомстве.После проверки главе Минздрава выдали представление. По итогам его рассмотрения 28 пациентов-льготников, страдающие бронхиальной астмой, сахарным диабетом и седечно-сосудистыми заболеваниями, получили положенные лекарства и медицинские изделия. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Напомним, ранее Евгения Лудупова получила два представления прокуратуры , связанных с плохим обеспечением лекарствами детей-диабетиков.Фото: «Номер один»

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