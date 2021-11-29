В Бурятии будут развивать город, где победили коммунисты

Для этого создали специальную рабочую группу во главе с зампредом



В Бурятии создана рабочая группа по развитию города Северобайкальска. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя правительства республики Всеволод Мухин.

В группу вошли республиканские министры, глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев и мэр Северобайкальска Олег Котов. Возглавил ее зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



«Основной задачей рабочей группы является рассмотрение вопросов развития города Северобайкальск, в том числе рассмотрение вопросов развития отраслей экономики, в которых преимущественно будут создаваться рабочие места и которые будут обеспечивать спрос за пределами города Северобайкальск на производимые в городе товары и оказываемые услуги», - сказано в тексте документа.



Отметим, сам документ принят во исполнение поручения президента России Владимира Путина, данного им по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума 3 сентября.

О том, что с текущим социально-экономическим положением Северобайкальска не все в порядке и городу действительно требуется большее внимание властей, красноречиво свидетельствуют итоги прошедших в сентябре выборов в Госдуму. Напомним, этот город стал единственным муниципальным образованием, где кандидат от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов проиграл коммунисту Баиру Цыренову.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии В группу вошли республиканские министры, глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев и мэр Северобайкальска Олег Котов. Возглавил ее зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.«Основной задачей рабочей группы является рассмотрение вопросов развития города Северобайкальск, в том числе рассмотрение вопросов развития отраслей экономики, в которых преимущественно будут создаваться рабочие места и которые будут обеспечивать спрос за пределами города Северобайкальск на производимые в городе товары и оказываемые услуги», - сказано в тексте документа.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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