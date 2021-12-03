Минэкономики Бурятии обвинили в занижении планируемых доходов бюджета

По мнению депутатов Хурала, это мешает развитию республики



На состоявшемся недавно в Народном Хурале заседании рабочей группы по бюджету будущего года обсудили собственные доходы Бурятии будущего года. По словам министра экономики Екатерины Кочетовой, в будущем году налоговые и неналоговые доходы бюджета составят 34,2 млрд рублей.



- В настоящее время мы располагаем только предварительными прогнозами некоторых крупных налогоплательщиков. Поскольку формирование и утверждение финансовых планов организаций на очередной финансовый год осуществляется в более поздние сроки, - предупреждала министр о возможной корректировке представленных ею цифр.



По НДФЛ поступления прогнозируются на уровне 12,2 млрд рублей, по акцизам – 4,4 млрд, по налогу на имущество организаций – 4,1 млрд, по налогу на добычу полезных ископаемых – 1,2 млрд, по упрощенной системе налогообложения – 1,2 млрд рублей. Неналоговые доходы министерство прогнозирует на уровне 861 млн рублей.



- Это доходы от использования имущества, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг, административные платежи, штрафы и прочие неналоговые доходы, - объясняла Екатерина Кочетова.



Депутаты Хурала, выслушав доклад, поинтересовались, почему в последнее время республика по факту получает больше налоговых поступлений, чем планирует изначально, как было, например, в 2021 году.



- Сначала мы говорим, что денег нет, а потом они появляются в течение года, и мы начинаем их хаотично распределять. Из-за этого крупные проекты невозможно запустить, потому что их надо в начале года запускать, - говорил председатель социального комитета Хурала Игорь Марковец.



- На самом деле, по натуральным показателям все объемы сохранились. Там разница в курсе доллара. Нам дополнительный объем поступлений дают экспортные контракты. И вот эта разница возникает из-за расчетов Улан-Удэнского авиационного завода. Других источников у нас нет, - отвечала Екатерина Кочетова.



Тем не менее, некоторые депутаты усомнились в налоговых прогнозах министерства. В том числе, касаемо соборов по упрощенной системе налогообложения, которые сильно выросли в этом году. По словам Екатерины Кочетовой, конечную сумму по УСНО сложно прогнозировать, в том числе из-за того, что налоговая служба не дает нужной для полноценного исследования информации.



- По УСНО мы используем данные налоговой, потому что они главные администраторы доходов бюджета. Они полностью не согласны с нашим прогнозом, они его занижают. У нас цифры с ними не бьются, - говорила она. - Мы не можем получить данные от налоговой по полному кругу налогоплательщиков.



Тем не менее, в том, что цифры нужно пересмотреть в сторону увеличения, уверен и председатель Счетной палаты республики Евгений Пегасов.



- Многие отметили взрывной рост собственных доходов в этом году, как по налогу на прибыль, так и по упрощенной системе налогообложения. Странно, когда правительство с трудом завоеванные позиции сдает и устанавливает себе планку на ближайшие три года гораздо ниже уровня текущего года. Это касается налога на прибыль, где падение порядка 3 млрд, НДФЛ, по которому прогнозируется гораздо меньший темп и по УСН. Наше предложение – взять за базовую оценку поступления текущего года с учетом темпов социально-экономического развития, - выступил Евгений Пегасов.



Проект бюджета республики будет дорабатываться до конца декабря, и окончательный его вариант будет принят на последней в этом году сессии Народного Хурала.



Фото: «Номер один»





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