Депутаты Хурала заинтересовались налогом на игорный бизнес в Бурятии

Несмотря на запрет казино и игровых автоматов, в бюджет поступают деньги по этому налогу



Вопрос возник на заседании рабочей группы по бюджету будущего года в Народном Хурале. Депутат Тумен Дондоков обратил внимание на то, что среди доходов казны есть строка «поступления по налогу на игорный бизнес.



Впрочем, ему объяснили, что закон не нарушается, и никаких казино в Бурятии нет.



- Налог на игорный бизнес – да, он присутствует. Но это не значит, что на территории Республики Бурятия есть какие-то казино, игровые автоматы или что-то в таком духе, которые официально поддерживаются. Да, есть такой вид налога, там копеечная сумма в республиканском бюджете отражается. Это связано с букмекерскими конторами и подобными направлениями деятельности, - говорил замминистра экономики Виктор Винокурцев.



Фото: «Номер один»





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