Власти Бурятии намерены разобраться в причинах подорожания овощей

Для этого нужны серьезные маркетинговые исследования, уверены в минэкономики



По словам министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой, власти фиксируют значительный рост цен на овощи, которые можно выращивать в Бурятии: это морковь, картофель и свекла.



- Минсельхоз отчитывается об обеспеченности 94% населения картофелем. Тогда почему в магазинах он продается под 90 рублей? – сослалась она на коллег по правительству. - Значит, мы эти логистические цепочки где-то упускаем. То есть фермер говорит: у меня много картошки, я ее отдаю за минимальную цену. «Титан» и «Абсолют» говорят, что они минимальную наценку делают. Тогда где эта маржа?



По ее словам, минсельхоз должен провести маркетинговые исследования и выяснить, откуда завозятся овощи и почему они дорожают.



- Силами министерства этого не сделать, статистика этого не дает. Поэтому нужны исследования, которые должны делать социологи, маркетологи. Без цифр мы не сможем никогда сделать нормальные выводы и управленческие решения, - сказала министр.



Фото: «Номер один»





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