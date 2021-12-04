В Хурале предложили оставлять в муниципалитетах 100% доходов по УСНО

По мнению депутатов, это простимулирует местные власти развивать бизнес



Такое предложение прозвучало на заседании рабочей группы по бюджету будущего года, где депутаты и чиновники рассматривали прогноз по собственным доходам Бурятии будущего года.



- В свое время в прошлом созыве вопрос решался, когда передавали муниципалитетам 50% доходов от УСНО. Было очень много сомнений, руководство республики опасалось, что деньги уйдут в никуда. На самом деле произошел рост. Этот механизм замотивировал муниципалитеты развивать у себя бизнес, - рассказал депутат Хурала Игорь Марковец. - Нет сейчас необходимости еще простимулировать муниципалитеты, отдав им 60-80% доходов от УСНО? Таким образом они будут заинтересованы в развитии бизнеса.



Также он предположил, что в будущем можно перейти вообще к системе, по которой все доходы, полученные от поступления по упрощенной системе налогообложения, будут оставаться на уровне муниципалитетов. По его мнению, это еще больше простимулирует власти городов и районов республики заниматься развитием бизнеса.



Министр экономики Екатерина Кочетова пояснила, что у муниципалов нет полномочий по развитию бизнеса на местах. То есть, никаких реальных рычагов для поддержки предпринимательства у них нет. Однако идею она поддержала.



- В принципе, мы поддерживаем идею, чтобы увеличить этот процент. Пусть ежегодно, в малых долях, но над этим нужно подумать, - отметила министр.



Фото: «Номер один»





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