Валерий Амагыров стал заместителем министра здравоохранения Бурятии

Карьера бывшего главврача БСМП снова пошли в гору



7 декабря и.о. председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин подписал постановление о назначении Валерия Амагырова на пост заместителя министра здравоохранения РБ.

«Назначить Амагырова Валерия Павловича на должность заместителя министра здравоохранения Республики Бурятия - председателя Комитета финансовой и организационно-правовой работы. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», - говорится в тексте постановления.



Напомним, на пост замглавы Минздрава Бурятии проводился конкурс. По



Карьера Валерия Амагырова в здравоохранении началась еще в 1986 году. В 2002 году он возглавил БСМП и руководил больницей 12 лет. Как уже сообщал «Номер один», его работа на этом посту сопровождалась немалым



После ухода из БСМП г-н Амагыров получил должность заместителя главврача в ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики». Со 2 марта 2021 года временно исполнял обязанности главврача Петропавловской ЦРБ. Являлтся депутатом горсовета Улан-Удэ четырех созывов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии «Назначить Амагырова Валерия Павловича на должность заместителя министра здравоохранения Республики Бурятия - председателя Комитета финансовой и организационно-правовой работы. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», - говорится в тексте постановления.Напомним, на пост замглавы Минздрава Бурятии проводился конкурс. По итогам отбора в октябре этого года победителем признали Валерия Амагырова. Из всех многочисленных претендентов на эту должность он, безусловно, оказался самым «маститым».Карьера Валерия Амагырова в здравоохранении началась еще в 1986 году. В 2002 году он возглавил БСМП и руководил больницей 12 лет. Как уже сообщал «Номер один», его работа на этом посту сопровождалась немалым количеством скандалов После ухода из БСМП г-н Амагыров получил должность заместителя главврача в ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики». Со 2 марта 2021 года временно исполнял обязанности главврача Петропавловской ЦРБ. Являлтся депутатом горсовета Улан-Удэ четырех созывов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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