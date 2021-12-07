В Улан-Удэ появится свой защитник бизнесменов

Мэр города прислушался к совету республиканского бизнес-омбудсмена



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что прислушался к предложению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингиса Матхеева и решил создать в городе аналогичную должность.

«Нашим бизнесменам и предпринимателям пришлось нелегко за последние 2 года. Пандемия, ограничения наложили факторы для развития своего дела. Мы понимаем, в каких тяжелых условиях сегодня находятся наши предприниматели. В 2020 году в период пандемии мы оказали максимально возможную помощь бизнесу, а именно снизили отсрочку по основному долгу и отменили штрафы по микрозаймам, снизили ставку ЕНВД с 15 до 7,5% для предпринимателей пострадавших отраслей, на полгода от взносов были освобождены арендаторы муниципального имущества. Всем, кто хочет встать на защиту интересов предпринимателей и бизнесменов города Улан-Удэ, прошу отправлять свои резюме и предложения на мою почту



Отметим, бизнес-омбудсмен в Улан-Удэ будет работать на общественных началах.



Напомним, Чингис Матхеев заявил о необходимости появления



«Считаю, что в Улан-Удэ должен также появиться городской бизнес-омбудсмен. Справедливости ради по любому вопросу администрация города и ее комитеты в рамках своих полномочий всегда помогают и идут навстречу. Но при этом в Улан-Удэ нет единого органа, который бы комплексно занимался бы развитием предпринимательства. Земельные вопросы в Комитете по имуществу, павильоны и киоски в Комитете по транспорту, реклама в Комитете по архитектуре и т.д. Это, безусловно, осложняет поддержку и развитие проектов предпринимателей города. А повседневных проблем у городского бизнеса немало…», - так мотивировал свое предложение республиканский защитник прав предпринимателей.



Фото: мэрия Улан-Удэ «Нашим бизнесменам и предпринимателям пришлось нелегко за последние 2 года. Пандемия, ограничения наложили факторы для развития своего дела. Мы понимаем, в каких тяжелых условиях сегодня находятся наши предприниматели. В 2020 году в период пандемии мы оказали максимально возможную помощь бизнесу, а именно снизили отсрочку по основному долгу и отменили штрафы по микрозаймам, снизили ставку ЕНВД с 15 до 7,5% для предпринимателей пострадавших отраслей, на полгода от взносов были освобождены арендаторы муниципального имущества. Всем, кто хочет встать на защиту интересов предпринимателей и бизнесменов города Улан-Удэ, прошу отправлять свои резюме и предложения на мою почту Shutenkov@ulan-ude-eg.ru », - написал мэр в соцсетяхОтметим, бизнес-омбудсмен в Улан-Удэ будет работать на общественных началах.Напомним, Чингис Матхеев заявил о необходимости появления городского бизнес-омбудсмена в начале декабря.«Считаю, что в Улан-Удэ должен также появиться городской бизнес-омбудсмен. Справедливости ради по любому вопросу администрация города и ее комитеты в рамках своих полномочий всегда помогают и идут навстречу. Но при этом в Улан-Удэ нет единого органа, который бы комплексно занимался бы развитием предпринимательства. Земельные вопросы в Комитете по имуществу, павильоны и киоски в Комитете по транспорту, реклама в Комитете по архитектуре и т.д. Это, безусловно, осложняет поддержку и развитие проектов предпринимателей города. А повседневных проблем у городского бизнеса немало…», - так мотивировал свое предложение республиканский защитник прав предпринимателей.Фото: мэрия Улан-Удэ

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