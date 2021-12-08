Мархаев, Будуев и Дамдинцурунов объединились против США

Депутаты Госдумы от Бурятии осудили агрессивные действия Америки





Вчера Госдума «решительно осудила» действия американских властей, приняв заявление «О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки». Проект постановления горячо поддержали «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), ЛДПР и «Новые люди», сообщает «КоммерсантЪ»

Как пишет издание, поводом к принятию заявления стало приостановление с 18 ноября работы Координационного совета организаций российских соотечественников США. Авторы заявления указывают, что это произошло «в связи с жестким и беспрецедентным давлением властей Соединенных Штатов Америки». «На протяжении последнего года не менее трехсот представителей наших соотечественников, постоянно проживающих в США, подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами, результатом которого стало принятое и опубликованное 18 ноября 2021 года заявление Координационного совета организаций российских соотечественников США о приостановлении своей деятельности»,— говорится в заявлении.Обыски и допросы, а также изъятие личных вещей проводятся, по мнению депутатов, «в рамках расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов». Действия американских властей «фактически вынуждают наших соотечественников отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность», подчеркивается в документе. В связи с этим Дума «решительно осуждает агрессивные действия властей США, направленные против российских соотечественников», и требует «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США, сказано в тексте заявления.Как следует из данных с сайта Госдумы, все три депутата от Бурятии – «единороссы» Николай Будуев, Вячеслав Дамдинцурунов и коммунист Вячеслав Мархаев – приняли участие в голосовании и поддержали заявление, осудив агрессивные действия властей Америки. Всего в поддержку заявления проголосовали 420 депутатов, против и воздержавшихся не было.Фото: pixabay.com