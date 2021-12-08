Депутат горсовета Улан-Удэ попрощался с коллегами и избирателями

Валерий Амагыров сложил полномочия в связи с переходом в Минздрав





Сегодня на очередной сессии горсовета Улан-Удэ первым на повестке стоял вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Валерия Амагырова. Он избирался в горсовет четырех созывов, а недавно был назначен на должность заместителя министра здравоохранения Бурятии.

Валерий Амагыров избирался депутатом на округе №28, куда входят отдаленные микрорайоны: Забайкальский, Светлый, Энергетик, 140А, 141, 142 и 144 кварталы. Их основной проблемой на протяжении многих лет было отсутствие необходимой для комфортной жизни инфраструктуры.- Там большая территория, и ранее очень много было выделено льготных категорий земельных участков, которые не были обеспечены ни водой, ни светом. Пришлось провести достаточно большую работу, чтобы ту же автомобильную дорогу провести в мкрн. Забайкальский, сделать водовод. Водовод я строил 10 лет, в течение нескольких этапов по мере финансирования. Дорожное и уличное освещение внутри микрорайонов, ДНТ, СНТ. Сделано многое, но предстоит сделать еще больше, - сказал Валерий Амагыров.Он также поблагодарил своих избирателей, коллег и всех тех, кто поддерживал его на протяжении всех лет совместной работы.- Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Я благодарен всем моим коллегам, мэрам, председателям городских советов, с которыми я работал, они понимали и принимали активное участие в жизни и помощи нашим избирателям, особенно на моем округе. Спасибо, дорогие и уважаемые избиратели, за то, что меня поддерживали, очень жаль с вами расставаться, - поблагодарил Валерий Амагыров.Фото: горсовет Улан-Удэ