Министр культуры Бурятии загадала желание между двумя главами

Сегодня Николай Емонаков проводит последний день на посту замминистра культуры





Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поделилась в соцсетях фотографией с бывшим и новым главами Иволгинского района. Как сообщила министр, встав между главами, она загадала желание, но какое именно, не сообщила.

«Интересный момент. Загадываю желание между двумя главами Иволгинского района Виктор Очиров, опытнейший человек, два срока отработал главой поселка Иволгинск и срок главой района, и Николай Емонаков, пока ещё сегодня замминистра культуры РБ, а завтра уже новый руководитель района. Обоим желаю удачи и успехов!!!», - пожелала Соелма Дагаева.Напомним, 7 декабря Николай Емонаков стал победителем конкурсного отбора на пост главы Иволгинского района. Он обошел своего конкурента, главу Оронгоя Жамсо Цыренжапова с перевесом всего в 1 голос.Фото: с личной страницы Соелмы Дагаевой