Депутат Хурала захотел услышать «боль и стоны» молодежи Бурятии

Доклад нового министра спорта Иринчей Матханов назвал слишком чиновничьим





На сегодняшнем заседании Совета Народного Хурала депутаты обсудили, как в Бурятии реализуется закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в РБ». С докладом об этом выступил новый министр спорта и молодежной политики Иван Козырев.

Он рассказал о том, какие в Бурятии работают общественные организации, и какая поддержка им оказывается на уровне министерства. Однако некоторые депутаты сочли доклад слишком позитивным.- Мы не просим министерство спорта отчитаться по молодежной политике. Мы просим рассказать, как происходит исполнение этого закона. Может быть, идеология этого закона уже устарела, может цели и задачи надо поправить, где-то добавить финансирование. Мы понимаем, что у нас появляются новые направления, такие как экологический туризм и так далее, - говорил, к примеру, депутат Иринчей Матханов. - Мы хотим, в первую очередь, услышать боль и стоны нашей молодежи – что делается не так в нашей политике, почему она уезжает.Иван Козырев, отвечая на этот вопрос, сообщил, что министерство спорта готово вносить изменения в закон, если потребуется, но какие именно не уточнил. Прокомментировал он и миграцию молодежи из Бурятии.- Почему уезжают? Я думаю, ни для кого не секрет, что это связано, в том числе, с общим социально-экономическим положением нашей республики. В других субъектах молодые люди ищут разные варианты для развития, - говорил он.Фото: «Номер один»