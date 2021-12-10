Депутат-коммунист пообещал «жару» на сессии Хурала

В парламенте республики рассмотрят закон о QR-кодах





14 декабря состоится внеочередная сессия Хурала Бурятии. В повестке заседания всего один вопрос.

Республиканские депутаты должны будут дать свой отзыв на законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Речь идет о нашумевших поправках, регламентирующих введение в общественных местах и на транспорте системы QR-кодов.



Как сообщил в соцсетях депутат-коммунист Леонтий Красовский, фракция КПРФ в Хурале выступит против «цифровых меток».



«Будет жаркая дискуссия. Бурятия запомнит своих героев, тех, кто будет выступать за и против», - написал народный избранник.



Отметим, многие региональные парламенты уже поддержали предложенный федералами законопроект, прежде всего за счет преобладания в них депутатов-«единороссов». Против QR-кодов выступают коммунисты, нередко к ним присоединяются депутаты от «Справедливой России». Но есть и исключения. По данным издания



Единственным регионом, где с поддержкой законопроекта произошел конфуз, оказалась Северная Осетия. Там против системы QR-кодов выступили не только представители КПРФ и «Патриотов России», но и «единороссы». В итоге законопроект не набрал необходимого числа голосов. Однако уже вечером того же дня депутаты вновь собрались на внеочередную сессию и поддержали федеральную инициативу. Повторное рассмотрение вопроса в парламенте объяснили «сбоями в системе электронного голосования».



Фото: «Номер один» Республиканские депутаты должны будут дать свой отзыв на законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Речь идет о нашумевших поправках, регламентирующих введение в общественных местах и на транспорте системы QR-кодов.Как сообщил в соцсетях депутат-коммунист Леонтий Красовский, фракция КПРФ в Хурале выступит против «цифровых меток».«Будет жаркая дискуссия. Бурятия запомнит своих героев, тех, кто будет выступать за и против», - написал народный избранник.Отметим, многие региональные парламенты уже поддержали предложенный федералами законопроект, прежде всего за счет преобладания в них депутатов-«единороссов». Против QR-кодов выступают коммунисты, нередко к ним присоединяются депутаты от «Справедливой России». Но есть и исключения. По данным издания «КоммерсантЪ» , в Хабаровском крае среди противников законопроекта оказались и представители «ЕР» - «единоросс» Олег Сердюков даже провел параллель между системой QR-кодов и чипизацией животных.Единственным регионом, где с поддержкой законопроекта произошел конфуз, оказалась Северная Осетия. Там против системы QR-кодов выступили не только представители КПРФ и «Патриотов России», но и «единороссы». В итоге законопроект не набрал необходимого числа голосов. Однако уже вечером того же дня депутаты вновь собрались на внеочередную сессию и поддержали федеральную инициативу. Повторное рассмотрение вопроса в парламенте объяснили «сбоями в системе электронного голосования».Фото: «Номер один»

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