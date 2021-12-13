Министр культуры Бурятии представила нового заместителя

Им стал выходец из федерального казначейства





Сегодня министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила своего нового заместителя - председателя Комитета экономики, правовой работы и бухгалтерского обеспечения. Им стал выпускник юрфака БГУ Баир Цыбиков.

«Для сферы культуры Баир Викторович не чужой, поскольку трудовую деятельность начал в 2001 году юристом в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры. Тогда это учреждение было в ведомстве нашего Министерства культуры», - сообщила Соелма Дагаева.



С 2002 года до настоящего времени Баир Цыбиков работал в Управлении Федерального казначейства Министерста финансов РФ по РБ, где прошел путь от специалиста отдела кадровой и юридической службы до заместителя руководителя управления.



«Уверена, что этот богатый опыт пригодится Баиру Викторовичу в нашей отрасли, ведь в последние три года на культуру Бурятии поступает беспрецедентное количество федеральных и республиканских средств. Для нас их своевременное и правильное освоение очень важно», - отметила Соелма Дагаева.



Напомним, прежний заместитель министра культуры Бурятии по экономике и финансам Леонид Будаев летом этого года возглавил Курумканский район. А буквально на днях Соелма Дагаева лишилась и своего первого заместителя Николая Емонакова, который



Фото: с личной страницы Соелмы Дагаевой «Для сферы культуры Баир Викторович не чужой, поскольку трудовую деятельность начал в 2001 году юристом в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры. Тогда это учреждение было в ведомстве нашего Министерства культуры», - сообщила Соелма Дагаева.С 2002 года до настоящего времени Баир Цыбиков работал в Управлении Федерального казначейства Министерста финансов РФ по РБ, где прошел путь от специалиста отдела кадровой и юридической службы до заместителя руководителя управления.«Уверена, что этот богатый опыт пригодится Баиру Викторовичу в нашей отрасли, ведь в последние три года на культуру Бурятии поступает беспрецедентное количество федеральных и республиканских средств. Для нас их своевременное и правильное освоение очень важно», - отметила Соелма Дагаева.Напомним, прежний заместитель министра культуры Бурятии по экономике и финансам Леонид Будаев летом этого года возглавил Курумканский район. А буквально на днях Соелма Дагаева лишилась и своего первого заместителя Николая Емонакова, который стал главой Иволгинского района.Фото: с личной страницы Соелмы Дагаевой

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