Мэр Улан-Удэ признал, что много лет вокруг проблемы грязного воздуха были одни совещания

Теперь градоначальник решил «действовать по всем фронтам»





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков опубликовал на своей странице в соцсетях пост, где сообщил, что много лет вокруг проблемы грязного воздуха в столице Бурятии были одни совещания.

«Решил действовать по всем фронтам: два комитета – городского хозяйства и проектно-аналитический - в течение полутора лет занимались комплексным анализом причин загрязнения атмосферного воздуха и предлагали варианты решения. Масштаб проблемы оказался таким, что с муниципального перешел на региональный, а сейчас – на межрегиональный и федеральный. Коллеги запустили несколько параллельных процессов по сферам диагностики, экологии, энергетики, правового регулирования. Спустя год мы имеем четкую картину: основное загрязнение формирует частный сектор Улан-Удэнской агломерации. Варианты решения: производство бездымного топлива, перевод на электроотопление, расширение сетей теплоснабжения. Кроме того, необходима планомерная работа с автономными источниками теплоснабжения юридических лиц начиная от систем фильтрации выбросов и заканчивая их переводом на центральное тепло», - рассказал Игорь Шутенков.



Градоначальник также поблагодарил за помощь экологам и ученым Улан-Удэ, Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы.



«На каждом этапе работы они сопровождают нас научными данными. Без научного сопровождения такую работу выполнить невозможно. Благодаря главе республики мы имеем поддержку на всех уровнях власти, и я уверен, что в обозримом будущем проблема будет решена», - оптимистично заявил мэр.



Напомним, о проблеме загрязнения воздуха в Улан-Удэ власти действительно говорят уже не первый год, всевозможные совещания по этой теме проводятся с завидной регулярностью. Предлагаются различные варианты решения вопроса, большинство из которых, правда, упирается в неподъемное финансирование.



Не обходится и без трат бюджетных денег. Так, в 2020 году бюджет Улан-Удэ заплатил 4,5 миллиона рублей Байкальскому институту природопользования СО РАН за разработку мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Еще 8 миллионов рублей в том же году было выделено на подготовку предварительного технико-экономического обоснования создания производства бездымного топлива в Улан-Удэ.



В этом году еще 20 млн бюджетных рублей выделили на исследования и расчеты загрязнения атмосферы в Улан-Удэ, а также варианты решения проблемы. Работы проводило ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (Санкт-Петербург) по заказу Минприроды республики. На днях компания представила



Фото: «Номер один» «Решил действовать по всем фронтам: два комитета – городского хозяйства и проектно-аналитический - в течение полутора лет занимались комплексным анализом причин загрязнения атмосферного воздуха и предлагали варианты решения. Масштаб проблемы оказался таким, что с муниципального перешел на региональный, а сейчас – на межрегиональный и федеральный. Коллеги запустили несколько параллельных процессов по сферам диагностики, экологии, энергетики, правового регулирования. Спустя год мы имеем четкую картину: основное загрязнение формирует частный сектор Улан-Удэнской агломерации. Варианты решения: производство бездымного топлива, перевод на электроотопление, расширение сетей теплоснабжения. Кроме того, необходима планомерная работа с автономными источниками теплоснабжения юридических лиц начиная от систем фильтрации выбросов и заканчивая их переводом на центральное тепло», - рассказал Игорь Шутенков.Градоначальник также поблагодарил за помощь экологам и ученым Улан-Удэ, Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы.«На каждом этапе работы они сопровождают нас научными данными. Без научного сопровождения такую работу выполнить невозможно. Благодаря главе республики мы имеем поддержку на всех уровнях власти, и я уверен, что в обозримом будущем проблема будет решена», - оптимистично заявил мэр.Напомним, о проблеме загрязнения воздуха в Улан-Удэ власти действительно говорят уже не первый год, всевозможные совещания по этой теме проводятся с завидной регулярностью. Предлагаются различные варианты решения вопроса, большинство из которых, правда, упирается в неподъемное финансирование.Не обходится и без трат бюджетных денег. Так, в 2020 году бюджет Улан-Удэ заплатил 4,5 миллиона рублей Байкальскому институту природопользования СО РАН за разработку мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Еще 8 миллионов рублей в том же году было выделено на подготовку предварительного технико-экономического обоснования создания производства бездымного топлива в Улан-Удэ.В этом году еще 20 млн бюджетных рублей выделили на исследования и расчеты загрязнения атмосферы в Улан-Удэ, а также варианты решения проблемы. Работы проводило ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (Санкт-Петербург) по заказу Минприроды республики. На днях компания представила результаты своих работ правительству Бурятии.Фото: «Номер один»

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