Хурал Бурятии проголосовал за федеральный закон о QR-кодах

При обсуждении инициативы позиции депутатов были диаметрально противоположными





Сегодня депутаты Хурала Бурятии обрались на внеочередную сессию, чтобы обсудить федеральный законопроект, регулирующий введение системы QR-кодов по всей России. На самом деле система принципиально не меняется: как и прежде, введение пропускной системы в общественные места будет происходить по решению глав субъектов федерации. Однако в законе четко прописана процедура введения таких ограничений.

Народный Хурал должен был отправить отзыв на этот федеральный закон с вердиктом: либо поддержать его принятие, либо поддержать с поправками, либо вовсе не поддержать. Обсуждение на сессии было довольно бурное. Депутаты долго спорили о статистике, о принудительном характере вакцинации и о том, какие меры необходимо принимать в борьбе с коронавирусом. Причем, мнению порой звучали кардинально противоположные.Например, фракция КПРФ выступила против этого законопроекта, как и фракция ЛДПР, мотивируя это тем, что вакцинация не должна быть принудительной, и что вместо ограничений нужно вводить какое-то стимулирующие меры. Другие депутаты, наоборот, выступали за ужесточение действующих ограничений.- Мы не должны применять двойные стандарты, - говорил, к примеру, депутат Анатолий Ковалев. - Мы должны жестко ограничить все массовые мероприятия, все эти поездки. А мы принимаем половинчатые меры: здесь запрещаем, а здесь разрешаем. Если мы и дальше будем применять эти двойные стандарты, то мы эту болезнь не победим.По словам председателя социального комитета Хурала Игоря Марковца, работа над отзывом к федеральному законопроекту шла на протяжении трех недель. В итоге депутаты приняли восемь предложений, среди которых – добавить в список документов, разрешающих посещать общественные места, справку о наличии антител в организме. И прописать уровень антител, который позволяет игнорировать ограничения.К слову, сегодня последний день, когда Народный Хурал может отправить отзыв на федеральный законопроект. Если бы депутаты этого не сделали, то, по словам Иринчея Матханова, республиканский парламент на федеральном уровне вычеркнули бы «из списка положительных».Впрочем, в итоге депутаты все же поддержали федеральный закон с учетом предложенных поправок. За проголосовали 44 народных избранника, против высказались 14 парламентариев.Фото: «Номер один»