Жители Бурятии радуются возвращению главы

Алексея Цыденова не было в республике три недели





Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов вернулся из Москвы в Улан-Удэ. Он отсутствовал в республике три недели, и, по его словам, еще ни разу так надолго не уезжал.

«Ура! Дома! 25 ноября улетел в Москву и только сейчас вернулся. За неполные пять лет еще ни разу так надолго не уезжал. В Москве, конечно, всё плотно и насыщенно. Но и дома дел накопилось. По видеосвязи и с разницей во времени, всё-таки, не всё можно проконтролировать. Да и соскучился уже. Дома!», - написал руководитель республики в соцсетях.В комментариях жители республики радуются возвращению главы.«С приездом! Очень рады вас видеть! Знаем про автобусы! Молодец!!!». «Урагша, Алексей! Вас ждут великие дела». «Класс Алексей Самбуевич! При вас вся жизнь в республике оживилась!». «С новыми силами, с новыми планами перешагнем в Новый год!», - пишут восторженные граждане.Впрочем, не обошлось и без пожеланий. Так, некоторые комментаторы просят отменить введенное в Улан-Удэ дистанционное обучение в школах.«Отмените дистанционку у детей! Что за издевательство? Неуважение ни детей, ни учителей! Учитель, как обезьяна, скачет перед монитором, у нас, что, вместо школы зоопарк?». «Лучше бы дистанционку отменили, зачем издеваться над людьми? Что дети, что учителя страдают. Вот сегодня программа висит. Завтра учитель будет висеть.....», - пишут горожане.В числе прочих обращений к главе также оказалась просьба отменить QR-коды и дать «волшебного пенделя» властям города для очистки снега на дорогах.Фото: с личной страницы Алексея Цыденова