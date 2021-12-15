Николай Емонаков поклялся защищать права и свободы иволгинцев

Новый глава района официально вступил в должность



Сегодня в Иволгинском районе состоялась инаугурация нового главы Николая Емонакова, сообщает «Иволга-инфо.24/7».

«Я, Емонаков Николай Владимирович, вступая в должность главы муниципального образования «Иволгинский район», торжественно обещаю: справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей Иволгинского района. Клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные и региональные законы, Устав муниципального образования «Иволгинский район», - поклялся Николай Емонаков в ходе торжественной церемонии официального вступления в должность.



Напомним, нового главу выбирали депутаты райсовета из числа предложенных кандидатур. В финал отбора вышли Николай Емонаков и глава Оронгоя Жамсо Цыренжапов. По итогам голосования чиновник от культуры



Фото: «Иволга-инфо.24/7» «Я, Емонаков Николай Владимирович, вступая в должность главы муниципального образования «Иволгинский район», торжественно обещаю: справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей Иволгинского района. Клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные и региональные законы, Устав муниципального образования «Иволгинский район», - поклялся Николай Емонаков в ходе торжественной церемонии официального вступления в должность.Напомним, нового главу выбирали депутаты райсовета из числа предложенных кандидатур. В финал отбора вышли Николай Емонаков и глава Оронгоя Жамсо Цыренжапов. По итогам голосования чиновник от культуры обошел своего конкурента с перевесом всего в 1 голос.Фото: «Иволга-инфо.24/7»

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