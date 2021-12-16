Депутаты Хурала Бурятии удивились демпингу на ремонте дорог

В парламенте разбирались, почему строить дороги хорошо в республике не получается





В 2020-2021 гг. дорожная отрасль Бурятии получила 14 млрд рублей. В регионе построено и отремонтировано свыше 400 километров дорог. Однако параллельно в Бурятии ускоренно идут деградационные процессы - все толковые проектировщики разбежались кто куда, а на торгах правит бал демпинг.

Комитет по экономике Народного Хурала провел рабочее совещание, на котором депутаты заслушали представителей дорожной отрасли - как они справляются с потоком дорожных денег и что делать с низким качеством дорожных работ.Как рассказал недавно назначенный министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александра Гоге, благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за два года освоено около 14 млрд рублей. Это средства из федерального и республиканского бюджетов, которые пошли на региональные и местные дороги.Но есть и проблемы. Егор Олзоев, заместитель председателя комитета, отметил, что нередко асфальтом закатывают дороги совершенно не там, где следовало бы.- Тут площадь Советов и улицы вокруг у нас несколько раз закатали. С какой целью? Тоже непонятно, - сообщил депутат.Имеются и финансовые нарушения, выявленные Счетной палатой Бурятии в ходе проверки государственных и муниципальных контрактов в области дорожного строительства.Сергей Пашинский, депутат Хурала, отметил, что в Бурятии больше не стало проектных организаций в области дорожного строительства. Они куда-то испарились. А те мелкие конторы, которые пришли им на смену, рисуют наспех на коленке, что не устраивает дорожников. В итоге федеральные дорожные деньги как приходят, так и уходят из региона - в Москву, Санкт-Петербург и Иркутск. Где есть профессиональные проектные организации.Взволновал депутата и ценовой демпинг на дорогах.- Ни в Забайкальском крае, ни в Иркутске нет такого падения цен на аукционах. Там нет прибыли. Одни убытки при таких ценах, и я не знаю, как происходит стройка. За счет каких средств? Строить хорошо у нас здесь, в Бурятии, наверное, невыгодно. Выгодно строить плохо, - опечалился он.В результате, по словам Пашинского, когда сроки выполнения работ срываются, все начинают потом суетиться, вплоть до министров и заместителей председателей правительства РБ.- Необходимо, чтобы работали достойные подрядчики, - подчеркнул Пашинский. - А пока мы видим, что серьезные организации уходят в Забайкальский край.Депутат предложил создать в Бурятии схему, где на дорогах работали бы проверенные подрядчики и без демпинга.Министр Александр Гоге согласился с депутатом.- По падению цен на аукционах - это серьезная проблема, и в этой связи нам ставили пример Забайкальского края, где нет случайных подрядчиков. Работают серьезные компании, и когда я стал министром, то хотел изучить опыт соседей, приехать к ним, - сообщил он.Однако, посетовал чиновник, проконсультироваться у коллег в вопросе, узнать, как они умудряются отсекать демпингующие фирмы, ему так и не удалось. Накануне поездки забайкальские чиновники были арестованы по подозрению в коррупции. И свой успешный опыт взаимодействия с бизнесом бурятскому министру они передать не успели. Пока делятся им со следователями.- Но это нас не останавливает, и мы будем хорошие практики перенимать, - рискованно заявил чиновник. - С тем, чтобы у нас достойные подрядчики работали с необходимым качеством выполнения работ.Депутаты не стали искать двойные смыслы в заявлениях нового министра и завершили совещание выработкой формальных рекомендаций. Которые, по мысли депутатов, смогут остановить процесс падения качества дорожных работ. Главное только, чтобы дельные мысли не легли под сукно в кабинетах дорожных чиновников.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»