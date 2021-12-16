В Улан-Удэ исполнили 91% наказов избирателей

Депутаты горсовета раскритиковали работу комитета по строительству



Сегодня состоялось заседание рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатами улан-удэнского городского совета. На мероприятии рассказали, что за 2021 год большая часть работ была выполнена, однако некоторые наказы вынуждены перенести на следующий год. Кроме того, в рамках заседания у депутатов возникло множество вопросов к работе комитета по строительству администрации города, в частности – без ведома депутатов многие работы были приняты с недоделками.



Так, у депутата 4 округа Саяна Бальжирова остался невыполненным наказ №18 по благоустройству проезда на 30 тысяч рублей. На 9 округе депутата Михаила Гергенова застопорилась разработка проектно-сметной документации по строительству сетей водоснабжения по улице Герцена. В комитете по строительству уверили, что до конца текущего года эти проблемы будут улажены.



«Категорически не согласна с формулировкой «исполнено» по 1 пункту – благоустройство проезда и тротуара возле Ключевской 31. Акт выполненных работ я не подписывала, а деньги почему-то были перечислены подрядчику, и на этом все успокоилось. Этот вопрос поднимали ранее, но информация не поступила», - высказалась депутат 23 округа Елена Вахрушкинова.



В комитете по строительству согласились, что из-за погодных условий не выполнено асфальтирование участка возле подъезда. Основной объем работы был выполнен, в связи с чем произведена приемка и оплата. Подрядчик завершит недоделки с наступлением подходящих погодных условий, есть договоренность. В ответ заместитель председателя горсовета и руководитель рабочей группы по исполнению наказов Анатолий Белоусов потребовал предоставить копию гарантийного письма подрядной организации. При этом, другие депутаты также отметили подобную проблему на своих округах.



«Давайте договоримся раз и навсегда, чтобы снова к этому вопросу не возвращаться – без депутатов по наказам вы ничего не подписывайте и ничего не оплачивайте. Депутат направил, депутат проконтролировал и подписал, потому что жители в первую очередь спрашивают с депутата, которому дали наказ», - отреагировал Анатолий Белоусов.



Отметим, на исполнение наказов избирателей 2021 года было выделено 120 миллионов. Из них 91% наказов избирателей были выполнены, еще 9% на 10 миллионов находятся в работе.



«Все, кто непосредственно участвует в процессах исполнения депутатами наказов избирателей, сегодня отчитались по работе. Все замечания, которые сегодня прозвучали по многим округам, в том числе от депутатов, как раз коснулись комитета по строительству. У них более 25% от общего бюджета наказов, и, к сожалению, недостаточно внимания уделялось нескольким моментам. Некоторые наказы были совершенно не исполнены или переведены на следующий год. Где-то есть замечания по качеству работ, а где-то приемка работ прошла без участия депутата, и работы приняли и оплатили без его подписи, хотя как депутат, так и жители остались недовольны. В будущем году, чтобы убрать эти недочеты, мы указали на недобросовестное отношение комитета к этой работе», - подытожил Анатолий Белоусов.





фото: "Номер один"

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