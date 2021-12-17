Умершего депутата Хурала Бурятии досрочно лишили полномочий

В республиканском парламенте появился еще один вакантный мандат



Сегодня на очередной сессии Хурала Бурятии депутаты первым вопросом рассмотрели прекращение полномочий своего умершего коллеги Галана Гунзынова. Обсуждения не было, все проголосовали молча.

Напомним, Галан Гунзынов



Галан Гунзынов родился 9 мая 1957 года. Окончил Читинский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук, имел звания «Народный врач РБ» и «Заслуженный врач РФ». В сентябре 2013 года избирался депутатом Народного Хурала V созыва. Затем переизбрался на новый срок по спискам партии «Единая Россия». В республиканском парламенте занимал должность заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.



Фото: «Номер один» Напомним, Галан Гунзынов скоропостижно скончался в конце ноября на 65 году жизни. О причинах смерти парламентария не сообщалось.Галан Гунзынов родился 9 мая 1957 года. Окончил Читинский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук, имел звания «Народный врач РБ» и «Заслуженный врач РФ». В сентябре 2013 года избирался депутатом Народного Хурала V созыва. Затем переизбрался на новый срок по спискам партии «Единая Россия». В республиканском парламенте занимал должность заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.Фото: «Номер один»

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