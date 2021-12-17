В Бурятии депутат от КПРФ потребовала уважения от власти

Парламентарий пожаловалась, что не получает содействия на встречах с избирателями





С возмущениями относительно поведения органов исполнительной и муниципальной власти на сегодняшней сессии Хурала Бурятии выступила депутат от КПРФ Эржена Чимитцыренова. Она начала с того, что в законе прописано, что органы власти должны содействовать депутату в его встречах с избирателями.

- Однако мы наблюдаем частое игнорирование данного пункта, - возмутилась она.По ее словам, чиновники не являются на встречи с населением, которые устраивают некоторые парламентарии. И в пример привела собрание, которое прошло по ее инициативе буквально вчера.- Из четырех приглашенных ведомств пришел только один специалист, - жаловалась депутат, добавляя, что на таких встречах обсуждаются наиболее актуальные проблемы населения, и участие в них органов власти просто необходимо.Кроме того, она напомнила, что по закону депутат имеет право на прием у руководителей органов власти во внеочередном порядке. Однако и эту норму многие игнорируют.Особо она отметила Андрея Муравьева, возглавляющего администрацию Октябрьского района Улан-Удэ, и пообещала, что если тот не согласует дату и время визита с ее помощником, то она явится сама. Прозвучало это несколько угрожающе.- Я надеюсь, что это не глупая политическая игра, ведь неизвестно, кто от нее выиграет, - говорила Эржена Чимитцыренова, добавляя, что требует от органов власти взаимного уважения и согласованной деятельности.Фото: «Номер один»