В Бурятии потребовали изменить федеральный закон ради спасения кедра

Действующие экологические ограничения вредят бурятским лесам



Вопрос о состоянии бурятского кедра в Бурятии вновь подняли в Хурале. На этот раз о гибели деревьев рассказал председатель аграрного комитета Хурала Дмитрий Швецов.

По его словам, на территории Кабанского района увеличиваются площади кедра, зараженного водянкой. Республиканское агентство лесного хозяйства на депутатский запрос ответило, что на сегодня методов борьбы с водянкой практически нет. Впрочем, поправить ситуацию могли бы санитарные рубки. Однако они запрещены действующим федеральным законодательством.



Другими словами, экологические ограничения представляют опасность для экологии.



- Я прошу министерство природных ресурсов Бурятии обратить пристальное внимание на эту проблему. Проанализировать ситуацию и обратиться в федеральные органы исполнительной власти, чтобы остановить распространение водянки, - сказал депутат.



Напомним, ранее с подобным предложение выступал депутат Валерий Кочнев, который пошел в лес, чтобы наколотить орехов, но не нашел



Фото: pixabay.com По его словам, на территории Кабанского района увеличиваются площади кедра, зараженного водянкой. Республиканское агентство лесного хозяйства на депутатский запрос ответило, что на сегодня методов борьбы с водянкой практически нет. Впрочем, поправить ситуацию могли бы санитарные рубки. Однако они запрещены действующим федеральным законодательством.Другими словами, экологические ограничения представляют опасность для экологии.- Я прошу министерство природных ресурсов Бурятии обратить пристальное внимание на эту проблему. Проанализировать ситуацию и обратиться в федеральные органы исполнительной власти, чтобы остановить распространение водянки, - сказал депутат.Напомним, ранее с подобным предложение выступал депутат Валерий Кочнев, который пошел в лес, чтобы наколотить орехов, но не нашел здоровых кедров Фото: pixabay.com

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