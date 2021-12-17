Депутат Хурала призвал избавиться от иллюзий относительно «Байкальской гавани»

Вместо ожидания миллиардных проектов в турзоне предложили построить бунгало





Сегодня на сессии Хурала Бурятии во время обсуждения нового закона об инвестиционной деятельности от председателя комитета по гоустройству Виктора Малышенко прозвучало предложение.

- Мы недавно выезжали в «Байкальскую гавань». В ближайшее время снова возникнет вопрос о датировании этого объекта. Нам нужно избавиться от иллюзий, никто сюда не будет вкладывать миллиарды под 1-2 месяца лета, - заявил он.Депутат предложил отдать территорию «Байкальской гавани» под бунгало для мелкого бизнеса, и таким образом отбить хотя бы коммунальные расходы на ее содержание.Напомним, ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. гектаров на левом побережье Байкала, включает пять участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск». В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике.За все время ее существования было заявлено множество масштабных проектов, планируемых на территории зоны, но ни один из них в настоящее время не доведен до конца. Между тем, на текущее содержание «Гавани» из республиканского бюджета ежегодно тратятся десятки миллионов рублей.Фото: «Номер один»