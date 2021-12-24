Путин сказал, что ничего не знает о превращении Байкала в федеральную территорию

Президент пообещал, что озеро не станет «дальше от людей»



Вчера на пресс-конференции президента России журналистка «Буряад ТВ» Баярма Раднаева задала Владимиру Путину вопрос о Байкале.

- Владимир Владимирович, обсуждалось в последнее время, что Байкал может стать особой федеральной территорией. У нас уже есть такой пример, как Тункинский национальный парк, где местные жители постоянно испытывают проблемы с узакониванием земли, с различными вопросами жизнедеятельности. Скажите, пожалуйста, судьба Байкала по части федеральной территории, есть ли какие-то новости? Неужели Байкал станет от жителей Бурятии в этом плане дальше?



Владимир Путин сильно удивился и сказал, что ничего не слышал на этот счет.



- Мне неизвестно об этом, о том, что даже обсуждается такой вопрос о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. В любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше. Если кто-то и поднимал такой вопрос, я, честно говоря, просто первый раз об этом слышу, то речь наверняка шла о том, чтобы выделить или найти способ выделения дополнительных ресурсов для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала, вот и всё. Наладить там соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там свою жизнь и работу. Хочу подчеркнуть, если те, кто у Байкала проживают, хоть в чём-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдёт. Вопрос может быть поставлен только в одной плоскости – помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям, которые там живут, - заявил президент России.



Напомним, о возможности превращения Байкала в некую федеральную территорию «Номер один» подробно сообщал в сентябре. Дело в том, что на федеральном уровне готовится проект закона «О туристских территориях и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».



Суть проекта – создание крупных территорий, которыми будет управлять некая управляющая компания, чьи полномочия угрожающе велики. Она не будет подчиняться ни правительству Бурятии, ни Хуралу и получит право



Все это делается под предлогом развития туризма. На новых территориях будут действовать особые правила налогообложения и другие льготы для частных инвесторов, в чем, конечно, нет ничего плохого. Но механизмы реализации этой инициативы вызывают массу вопросов.



Примечательно, что первоначально правительство Бурятии в лице зампреда Ивана Альхеева одобрило федеральный законопроект, а Хурал к его обсуждению вообще не привлекался. Узнав об этом, глава республики Алексей Цыденов



По словам главы, законопроект нужно внимательно изучить на уровне министерств, Хурала и общественности. Ведь расхлебывать последствия поспешно принятого закона бывает очень непросто.



Фото: kremlin.ru - Владимир Владимирович, обсуждалось в последнее время, что Байкал может стать особой федеральной территорией. У нас уже есть такой пример, как Тункинский национальный парк, где местные жители постоянно испытывают проблемы с узакониванием земли, с различными вопросами жизнедеятельности. Скажите, пожалуйста, судьба Байкала по части федеральной территории, есть ли какие-то новости? Неужели Байкал станет от жителей Бурятии в этом плане дальше?Владимир Путин сильно удивился и сказал, что ничего не слышал на этот счет.- Мне неизвестно об этом, о том, что даже обсуждается такой вопрос о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. В любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше. Если кто-то и поднимал такой вопрос, я, честно говоря, просто первый раз об этом слышу, то речь наверняка шла о том, чтобы выделить или найти способ выделения дополнительных ресурсов для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала, вот и всё. Наладить там соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там свою жизнь и работу. Хочу подчеркнуть, если те, кто у Байкала проживают, хоть в чём-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдёт. Вопрос может быть поставлен только в одной плоскости – помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям, которые там живут, - заявил президент России.Напомним, о возможности превращения Байкала в некую федеральную территорию «Номер один» подробно сообщал в сентябре. Дело в том, что на федеральном уровне готовится проект закона «О туристских территориях и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».Суть проекта – создание крупных территорий, которыми будет управлять некая управляющая компания, чьи полномочия угрожающе велики. Она не будет подчиняться ни правительству Бурятии, ни Хуралу и получит право изымать любые земли под свои цели.Все это делается под предлогом развития туризма. На новых территориях будут действовать особые правила налогообложения и другие льготы для частных инвесторов, в чем, конечно, нет ничего плохого. Но механизмы реализации этой инициативы вызывают массу вопросов.Примечательно, что первоначально правительство Бурятии в лице зампреда Ивана Альхеева одобрило федеральный законопроект, а Хурал к его обсуждению вообще не привлекался. Узнав об этом, глава республики Алексей Цыденов высказался однозначно : письмо с согласием отозвать с формулировкой «в целом не поддерживаем, замечания представим».По словам главы, законопроект нужно внимательно изучить на уровне министерств, Хурала и общественности. Ведь расхлебывать последствия поспешно принятого закона бывает очень непросто.Фото: kremlin.ru

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