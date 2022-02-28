Мэр Улан-Удэ предложил давать звучные и добрые названия застраиваемым территориям

В столице Бурятии приступают к разработке мастер-плана, который ляжет в основу формирования стратегических документов города. В частности, генерального плана, стратегии пространственного развития и иной градостроительной документации. О необходимости вовлечения горожан при определении будущего Улан-Удэ заявил Игорь Шутенков в ходе совещания Комитета экономического развития и туризма, посвященного итогам за 2021 год и задачам на 2022 год.– Мастер-план даст видение, каков город сейчас и каков он будет, каким мы его видим. Нужно вовлечь как можно больше жителей, предпринимателей, бизнес сообщество в решение наших общих задач. Мы все должны посмотреть другими глазами на наш город. Это не должна быть радужная или фантастическая картина. Это должны быть ясные и вменяемые задачи, которые мы должны решить, – отметил он.Кроме того, мэр Улан-Удэ отметил, что для новых застраиваемых территорий нужно подбирать красивые, уместные названия.– У нас город широкий, разбросанный, состоит из микрорайонов с хорошими названиями – Силикатный, Матросова, Светлый, Радужный и т. д. Но в тоже время у нас параллельно есть безликие. Необходимо давать звучные и добрые названия застраиваемым территориям. Я прошу выйти с этой инициативой и обсудить её с жителями, – подчеркнул он.На первом этапе формирования мастер-плана будет проведен комплексный анализ социально-экономического развития города, а также сформулирована концепция видения перспективного развития города. Затем будет составлен перечень ключевых проектов развития с обоснованием социальной и экономической целесообразности.Председатель Комитета экономического развития и туризма Игорь Елбаскин в итоговом докладе отметил, что заявки на бюджетный инфраструктурный кредит по двум проектам в городе одобрены правительством России. Проекты нужны для создания условий развития бизнеса и инженерной инфраструктуры.– Первый проект направлен на инфраструктурное развитие центра города, второй проект связан с реконструкцией тепломагистрали №3, которая обеспечивает теплоснабжением более 10 тысяч человек. Были рассчитаны финансовые модели инвестиционных проектов, а также расчетные налоговые доходы в процессе строительства и эксплуатации объектов, – отметил Игорь Елбаскин.В центральной части Улан-Удэ планируется строительство 166 тысяч кв. м жилья. Будут обустроены современные общественные пространства с благоустройством набережной. Имеющиеся объекты культурного наследия сохранят.Реализация второго проекта по реконструкции тепломагистрали позволит ликвидировать шесть котельных. В том числе две мазутные, создающие угрозу экосистеме озера Байкал. Это позволит снизить вредные выбросы в окружающую среду на 300 тонн в год.– Эффективной мерой для создания благоприятного инвестиционного климата стал особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития. Сейчас в Улан-Удэ реализуются шесть инвестиционных проектов резидентов ТОР «Бурятия», – сообщил Игорь Елбаскин.Кроме этого, в Улан-Удэ идет работа по созданию комплексных инвестиционных площадок ТОР «Бурятия». Это позволит оперативно открывать производства на их территориях. Первой такой площадкой должна стать территория, расположенная на 4 км Спиртзаводского тракта.– Создание площадки предполагается для размещения инвестиционных проектов по направлению «производство». Это пищевое и промышленное производство, что позволит создать инженерную инфраструктуру за счет субсидии из средств федерального бюджета, – подчеркнул Игорь Елбаскин.Как сообщили в пресс-службе мэрии, учет мнения улан-удэнцев является приоритетом для работы города. В связи с этим в прошедшем году город активно включился в проект «Народная программа».Был проведен анализ более 2000 предложений горожан для выявления наиболее значимых проблем. Предложения были сгруппированы, определены ответственные исполнители и сроки исполнения. Часть мероприятий уже реализована структурными подразделениями администрации.– Жители внесли предложения для формирования комфортной городской среды. В основном, они касаются ремонта дорог, строительства поликлиник, школ, детских садов, озеленения города. Комитетом проделана большая работа по анализу и поиску источников финансирования мероприятий. В свою очередь депутаты будут учитывать наказы жителей в рамках «Народной программы», – сообщил председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.По итогам совещания работа Комитета экономического развития и туризма признана удовлетворительной.Фото: мэрия Улан-Удэ