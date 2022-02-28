Политика и власть 28.02.2022 в 16:34

В Бурятии занялись трудоустройством жителей Луганской и Донецкой народных республик

Открыта горячая линия
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Текст: Лев Хандажапов
В Бурятии занялись трудоустройством жителей Луганской и Донецкой народных республик
- Информацию по вопросам трудоустройства граждане Луганской и Донецкой народных республик, прибывшие в Бурятию, смогут узнать по телефону горячей линии – 8 (3012) 41-70-41. Телефон работает в рабочие дни с 8 30 до 17 30, в пятницу – с 8 30 до 16 30, - сообщает служба занятости населения республики. 

Операторы проконсультируют об имеющихся в службе занятости республики вакансиях, об оказании государственных услуг в сфере занятости населения.

Напомним, ранее Алексей Цыденов заявил, что Бурятия готова принять 400 беженцев из ДНР и ЛНР. 

Фото пресс-служба правительства РБ

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