В Бурятии занялись трудоустройством жителей Луганской и Донецкой народных республик

- Информацию по вопросам трудоустройства граждане Луганской и Донецкой народных республик, прибывшие в Бурятию, смогут узнать по телефону горячей линии – 8 (3012) 41-70-41. Телефон работает в рабочие дни с 8 30 до 17 30, в пятницу – с 8 30 до 16 30, - сообщает служба занятости населения республики.Операторы проконсультируют об имеющихся в службе занятости республики вакансиях, об оказании государственных услуг в сфере занятости населения.Напомним, ранее Алексей Цыденов заявил, что Бурятия готова принять 400 беженцев из ДНР и ЛНР.Фото пресс-служба правительства РБ