Политика и власть 03.03.2022 в 09:20
Глава Бурятии надеется на возвращение пленных после окончания спецоперации
Семьям погибших обещают оказать помощь
Текст: Константин Воронов
Как уже сообщал «Номер один», глава Бурятии выступил с обращением к жителям республики. Отдельно он остановился на теме военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Вот что по этому поводу сказал Алексей Цыденов:
«Отдельно хочу сказать про наших бойцов, наших земляков, которые сегодня на передовой - в Украине, решают задачу по обеспечению безопасности нашей страны сейчас и в будущем, создают условия, чтобы наша страна могла развиваться независимо, свободно и безопасно. Чтобы никто не стоял у наших границ и не угрожал нашей стране. К сожалению, такие масштабные действия не могут обойтись без жертв. К сожалению, такие факты уже есть. Есть погибшие, попавшие в плен, пусть их немного, но каждый человек дорог, каждая жизнь бесценна. И мы надеемся, что все вернутся домой и минимум будет тех, кто не сможет вернуться домой. Пленные, которые сегодня в плену, мы уверены, что будет по окончанию этих действий процедура обмена. И они смогут вернуться домой и родители смогут их встретить. Мы в любом случае окажем помощь семьям тех бойцов, которые не смогут вернуться. И тех, кто вернется, мы встретим как героев. Потому что они и есть герои. Все те, кто сегодня защищает нашу страну», - заявил глава республики.
Напомним, 2 марта Минобороны России впервые опубликовало данные о потерях в ходе спецоперации. Как сообщили в ведомстве, погибли 498 российских военных, 1597 ранено.
Фото: «Номер один»
«Отдельно хочу сказать про наших бойцов, наших земляков, которые сегодня на передовой - в Украине, решают задачу по обеспечению безопасности нашей страны сейчас и в будущем, создают условия, чтобы наша страна могла развиваться независимо, свободно и безопасно. Чтобы никто не стоял у наших границ и не угрожал нашей стране. К сожалению, такие масштабные действия не могут обойтись без жертв. К сожалению, такие факты уже есть. Есть погибшие, попавшие в плен, пусть их немного, но каждый человек дорог, каждая жизнь бесценна. И мы надеемся, что все вернутся домой и минимум будет тех, кто не сможет вернуться домой. Пленные, которые сегодня в плену, мы уверены, что будет по окончанию этих действий процедура обмена. И они смогут вернуться домой и родители смогут их встретить. Мы в любом случае окажем помощь семьям тех бойцов, которые не смогут вернуться. И тех, кто вернется, мы встретим как героев. Потому что они и есть герои. Все те, кто сегодня защищает нашу страну», - заявил глава республики.
Напомним, 2 марта Минобороны России впервые опубликовало данные о потерях в ходе спецоперации. Как сообщили в ведомстве, погибли 498 российских военных, 1597 ранено.
Фото: «Номер один»
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