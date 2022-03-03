Депутаты Хурала приняли заявление в поддержку спецоперации на Украине

Сегодняшняя сессия Народного Хурала началась с заявления, которое подготовили власти Бурятии от имени главы республики, депутатов Хурала и правительства. Заявление парламентариям зачитал Алексей Цыденов.По его словам, после майдана 2014 года к власти на Украине пришли «пропитанные ядом нацизма и русофобии» силы. После этого долгие годы происходил «геноцид мирного населения на Донбассе», а на территории некогда дружественной нас страны появились «10 точек присутствия иностранных военных с перспективой размещения ядерного оружия».И, следовательно, спецоперация, которая была недавно объявлена Россией, направлена на защиту безопасности граждан.- Важно сохранять спокойствие и выдержку, - говорил Алексей Цыденов. - Не верить и не участвовать в распространении заведомо ложной информации, попросту – фейков.В поддержку заявления выступил и спикер Хурала Владимир Павлов, который отметил, что мы все должны консолидироваться ради поддержания стабильности и безопасности.Обсуждения этой инициативы среди депутатов на сессии не было. После того, как высказались Алексей Цыденов и Владимир Павлов, Хурал сразу перешел к голосованию.За принятие этого заявления проголосовали 44 депутата, против – 0, воздержались – 0.

Уважаемые земляки!

Глава Республики Бурятия, депутаты Народного Хурала Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия обращаемся к вам, выражая свою позицию по ситуации на Украине.

В 2014 году на территории Украины при поддержке США и Евросоюза был осуществлен государственный переворот. Это привело к власти крайне реакционные силы, пропитанные ядом нацизма и русофобии. Руководством Украины взят курс на одобрение действий США по антироссийской военной политике, на постоянное ущемление прав и унижение русскоязычного населения. Сожжение людей в Одесском Доме профсоюзов стало горьким символом антинародных намерений тех, кто пришел к власти. Героем современной Украины стал Степан Бандера, который воевал против советского народа в рядах гитлеровской Германии. При этом уничтожаются памятники воинам Великой Отечественной войны, переименовывают улицы украинских городов в честь нацистских преступников, 9 мая избивают ветеранов, а за ношение георгиевской ленты – судят.

Ответом жителей Крыма и Севастополя стало их возвращение в родную гавань. Население Донецкой и Луганской областей пошло по пути независимости. Попытки «бандеровцев» «усмирить» жителей ДНР и ЛНР привели к многотысячным жертвам, в том числе среди детей.

Ради прекращения военных действий на Донбассе был достигнут компромисс в виде Минских соглашений. В соответствии с ними ДНР и ЛНР могли остаться частью Украины на условиях широкой автономии. В случае исполнения Минских соглашений, установился бы мир. Усилия России добиться исполнения соглашений не привели к результату. Возникла острая необходимость реализации иных мер с целью защиты граждан Российской Федерации и прекращения геноцида мирного населения на Донбассе.

За годы после государственного переворота, не дожидаясь входа Украины в НАТО на территории Украины уже были размещены 10 иностранных военных точек с перспективой размещения тактического ядерного вооружения. Документами стратегического планирования Украины предусмотрена возможность возобновления ядерного статуса государства, а также решение вопроса возврата Крыма, в том числе силовым путем. Географическое положение Украины и точки размещения перспективных военных баз НАТО, ставят под угрозу стратегическую безопасность Российской Федерации.

С учетом всех факторов Президентом страны, Федеральным собранием Российской Федерации приняты решения о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также о проведении специально военной операции на территории Украины.

Уважаемые земляки, сейчас очень важно сохранять спокойствие и выдержку, показать всему миру наше единство и преданность Родине! Уметь анализировать информацию, брать ее только из официальных источников, не верить и не участвовать в распространении заведомо ложной информации, попросту «фейков». Считаем важным в сегодняшней ситуации провести разъяснительную работу во всех учебных заведениях, трудовых коллективах.

Власти Республики Бурятия примут всесторонние меры поддержки и социальной защиты населения Республики Бурятия. Будут предусмотрены меры поддержки воинов Вооружённых сил Российской Федерации, исполняющих свой воинский долг в ходе военной спецоперации на Украине, и членов их семей. Ценим героизм и самоотверженность наших воинов!

Глава Республики Бурятия, депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, Правительство Республики Бурятия поддерживаем решение Президента Российской Федерации В.В. Путина и Федерального Собрания Российской Федерации о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и проведении специальной военной операции на территории Украины.

Уверены, что поставленные задачи будут успешно выполнены!

Фото: «Номер один»