Политика и власть 03.03.2022 в 10:31
Бывшего зампреда правительства Бурятии переманили на зарплату в 1,5 млн рублей
Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов
Текст: Владимир Пашинюк
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты обсуждают кадровые вопросы, в том числе назначение министра экономики Екатерины Кочетовой новым зампредом правительства. Она в случае утверждения будет курировать экономический блок правительства, включая промышленность.
Фактически она пришла на смену предыдущему зампреду Антону Виноградову, который осенью прошлого года покинул свой пост. Позже он сообщал, что занял пост директора по развитию бизнеса в международной компании KPMG.
«Буду заниматься реализацией крупных проектов в области государственно-частного партнёрства, структурирования, финансового консультирования и привлечения финансирования в инвестиционные проекты, реализуемые в России и странах СНГ. Осуществлять взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти в части реализации проектов в субъектах РФ, реализовывать проектное финансирование и сделки слияний-поглощений, их финансовое консультирование и сопровождение. И, конечно же, с учётом новых возможностей продолжим реализацию инвестпроектов в Бурятии и на Дальнем Востоке», - рассказывал тогда Антон Виноградов.
На сегодняшней сессии депутаты задались вопросом, насколько эффективным был прежний зампред. На что получили ответ, что ряд инвестиционных проектов, действующих сегодня на территории Бурятии, был запущен с его участием. Кроме того, как сообщил глава республики Алексей Цыденов, показатели развития промышленности в Бурятии в последние годы росли. Однако удержать Антона Виноградова зарплатой чиновника в республике не удалось.
- Виноградов ушел, его переманили на зарплату в полтора миллиона рублей. Мы просто не могли предложить ему такие условия, - рассказал он.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Фактически она пришла на смену предыдущему зампреду Антону Виноградову, который осенью прошлого года покинул свой пост. Позже он сообщал, что занял пост директора по развитию бизнеса в международной компании KPMG.
«Буду заниматься реализацией крупных проектов в области государственно-частного партнёрства, структурирования, финансового консультирования и привлечения финансирования в инвестиционные проекты, реализуемые в России и странах СНГ. Осуществлять взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти в части реализации проектов в субъектах РФ, реализовывать проектное финансирование и сделки слияний-поглощений, их финансовое консультирование и сопровождение. И, конечно же, с учётом новых возможностей продолжим реализацию инвестпроектов в Бурятии и на Дальнем Востоке», - рассказывал тогда Антон Виноградов.
На сегодняшней сессии депутаты задались вопросом, насколько эффективным был прежний зампред. На что получили ответ, что ряд инвестиционных проектов, действующих сегодня на территории Бурятии, был запущен с его участием. Кроме того, как сообщил глава республики Алексей Цыденов, показатели развития промышленности в Бурятии в последние годы росли. Однако удержать Антона Виноградова зарплатой чиновника в республике не удалось.
- Виноградов ушел, его переманили на зарплату в полтора миллиона рублей. Мы просто не могли предложить ему такие условия, - рассказал он.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии