Политика и власть 03.03.2022 в 12:35

Хурал Бурятии лишился председателя комитета по нацвопросам

Аркадий Цыбиков сложил полномочия в связи «с личными причинами»
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Текст: Владимир Пашинюк
Хурал Бурятии лишился председателя комитета по нацвопросам
Один из кадровых вопросов, который рассмотрели депутаты Хурала Бурятии на сегодняшней сессии, касался сложения Аркадием Цыбиковым полномочий председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям.

Как рассказал на сессии сам Аркадий Цыбиков, его решение осознанное и связано с личными причинами.

- За полтора года интенсивной работы удалось много что решить. В своей работе я опирался на депутатов, своих коллег, - говорил депутат.

В своей речи он также похвалил своего зама Сергея Дороша, с которым они, несмотря на принадлежность к разным фракциям (Цыбиков – «Единая Россия», Дорош – ЛДПР), нашли точки соприкосновения.

- Будущему преемнику хочу сказать, что работа председателем нашего комитета непростая. Надо забыть о выходных, о вечерах. Она связана с огромным количеством мероприятий. 28 направлений требуют работы, движения. Надеюсь, что депутаты выберут достойного человека на эту должность, - говорил Аркадий Цыбиков.

На той же сессии произошла и другая кадровая перестановка: должность зампреда комитета по бюджету занял известный в Бурятии бизнесмен, депутат Михаил Степанов. За его кандидатуру проголосовали 53 депутата, против - 2.

Фото: «Номер один»
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