Политика и власть 03.03.2022 в 15:09

В Бурятии назначены новые руководители в двух агентствах

Кадровые изменения произошли в РАЛХе и Республиканском агентстве ГО и ЧС
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии назначены новые руководители в двух агентствах
3 марта зампред правительства Бурятии Петр Мордовской представил Республиканскому агентству ГО и ЧС нового руководителя. Им стал Евгений Радикальцев, который до этого работал заместителем руководителя агентства.

В свою очередь руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев возглавил Республиканское агентство лесного хозяйства.

Напомним, прежний руководитель РАЛХа Александр Мартынов уволился в конце января в связи с выходом на пенсию.

Фото: Республиканское агентства ГО и ЧС
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