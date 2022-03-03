Политика и власть 03.03.2022 в 15:09
В Бурятии назначены новые руководители в двух агентствах
Кадровые изменения произошли в РАЛХе и Республиканском агентстве ГО и ЧС
Текст: Константин Воронов
3 марта зампред правительства Бурятии Петр Мордовской представил Республиканскому агентству ГО и ЧС нового руководителя. Им стал Евгений Радикальцев, который до этого работал заместителем руководителя агентства.
В свою очередь руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев возглавил Республиканское агентство лесного хозяйства.
Напомним, прежний руководитель РАЛХа Александр Мартынов уволился в конце января в связи с выходом на пенсию.
Фото: Республиканское агентства ГО и ЧС
В свою очередь руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев возглавил Республиканское агентство лесного хозяйства.
Напомним, прежний руководитель РАЛХа Александр Мартынов уволился в конце января в связи с выходом на пенсию.
Фото: Республиканское агентства ГО и ЧС
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