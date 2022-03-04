Депутаты Хурала Бурятии не боятся персональных санкций Запада

Депутаты Хурала Бурятии, которые вчера на сессии единогласно поддержали позицию руководства России по Украине, рискуют оказаться под целым рядом санкций со стороны стран Запада, в том числе Евросоюза. Между тем, ЕС не только крупнейший внешнеторговый партнер России, но и место «притяжения» в плане отдыха, шопинга и лечения.Не исключено, что вскоре депутаты Хурала уже не смогут посещать европейские курорты, да и просто путешествовать по странам-членам ЕС, так как им запретят въезд.Однако республиканские парламентарии уже готовы к такому развитию ситуации.«Я думаю, что депутаты Народного Хурала и весь наш народ – все патриоты. Мы достойно все это вынесем. Я думаю, это ни на кого не повлияет, мы вместе с вами едины, все патриоты», - высказался по данному поводу сегодня на пресс-конференции спикер Владимир Павлов.Фото: «Номер один»