Политика и власть 04.03.2022 в 13:53

Депутаты Хурала Бурятии не боятся персональных санкций Запада

«Все мы – патриоты», - заявил спикер парламента
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Депутаты Хурала Бурятии не боятся персональных санкций Запада
Депутаты Хурала Бурятии, которые вчера на сессии единогласно поддержали позицию руководства России по Украине, рискуют оказаться под целым рядом санкций со стороны стран Запада, в том числе Евросоюза. Между тем, ЕС не только крупнейший внешнеторговый партнер России, но и место «притяжения» в плане отдыха, шопинга и лечения.

Не исключено, что вскоре депутаты Хурала уже не смогут посещать европейские курорты, да и просто путешествовать по странам-членам ЕС, так как им запретят въезд.

Однако республиканские парламентарии уже готовы к такому развитию ситуации.

«Я думаю, что депутаты Народного Хурала и весь наш народ – все патриоты. Мы достойно все это вынесем. Я думаю, это ни на кого не повлияет, мы вместе с вами едины, все патриоты», - высказался по данному поводу сегодня на пресс-конференции спикер Владимир Павлов.

Фото: «Номер один»
Теги
хурал Украина

Все новости

В Бурятии возник ажиотаж на авиабилеты в Монголию
04.03.2022 в 14:13
Депутаты Хурала Бурятии не боятся персональных санкций Запада
04.03.2022 в 13:53
В Бурятии на пожарах погибли три человека
04.03.2022 в 13:44
В Бурятии РЖД помогает устраивать солонцы для дикого оленя и изучать байкальскую нерпу
04.03.2022 в 13:41
АСВ приняло меры поддержки для заемщиков ликвидируемых банков
04.03.2022 в 12:48
Житель Бурятии разбил три автомобиля после ссоры с женой
04.03.2022 в 12:24
В Бурятии банки начали пересматривать условия уже взятых кредитов
04.03.2022 в 12:03
Дом на двух участках
04.03.2022 в 11:32
В Улан-Удэ ищут 72-летнего мужчину
04.03.2022 в 11:28
Глава Бурятии сообщил о восьми погибших на Украине военнослужащих
04.03.2022 в 11:15
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Бурятии назначены новые руководители в двух агентствах
Кадровые изменения произошли в РАЛХе и Республиканском агентстве ГО и ЧС
03.03.2022 в 15:09
Оппозиции не удалось снизить муниципальный фильтр на выборах главы Бурятии
Кандидатам по-прежнему необходимо собрать подписи у 7% муниципальных депутатов
03.03.2022 в 14:47
Екатерину Кочетову утвердили зампредом правительства Бурятии
За проголосовали 37 депутатов, 17 выступили против
03.03.2022 в 14:03
Хурал Бурятии лишился председателя комитета по нацвопросам
Аркадий Цыбиков сложил полномочия в связи «с личными причинами»
03.03.2022 в 12:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru