Власти Бурятии анонсировали меры по сдерживанию цен и поддержке бизнеса

10 марта на заседании оперативного штаба по экономике под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова принят дополнительный пакет мер для поддержки промышленности республики, малого и среднего предпринимательства. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, к действующим мерам господдержки, принятым правительством России, разработаны региональные.- Сейчас большой комплекс мер поддержки принят президентом страны и утверждён правительством. Это продолжение льготного кредитования предприятий малого и среднего предпринимательства. 13% ставка поддерживается корпорацией МСП, всеми нашими основными банками. Плюс хотелось бы отметить, что банки в рамках правительственной программы и в рамках своих собственных программ сейчас предоставляют отсрочку по выплате кредитов до 6 месяцев, и предприятия, и организации, у кого есть проблема с выплатами кредитов, могут обращаться напрямую в банк и получить такой расчёт рассрочку. На федеральном уровне принят закон, который позволяет Бурятии делать отсрочку по налоговым платежам, - отметил Алексей Цыденов.На проведение весенних полевых работ в посевной кампании Россельхозбанк и Сбербанк профинансирует сельхозтоваропроизводителям Бурятии кредиты по приобретению топлива под 5% годовых.- Вся посевная у нас будет, соответственно, деньгами обеспечена, - подчеркнул глава республики.Зампред-министр сельского хозяйства Галсан Дареев заверил, что семенами и удобрения республика будет обеспечена.- В этом году мы планируем увеличить общую посевную площадь сельскохозяйственных культур на 2,6%, со 116 до 119 тыс. га. Семенами зерновых культур республика обеспечена. Потребность в семенах овощных культур и картофеля в сельхозорганизациях и КФХ также закрыта, - сообщил он.В ходе заседания штаба управляющий Бурятским отделением ПАО «Сбербанк» Денис Лепчугов подтвердил, что ранее выданные ипотечные решения сохраняются по предыдущим ставкам: граждане, которые получили одобрение по ипотеке до 25 марта, но жильё не купили, смогут приобрести жилье по ранее действующим ставкам. Эти ставки будут действовать весь период ипотеки и не будут повышаться. Ставки по ипотечным кредитам, несмотря на повышение ставки Центробанка, не меняются по ранее выданным и по тем решениям, которые были уже одобрены.На сегодняшний день в Бурятии наблюдается рост цен на отдельные категории продуктов питания.Для сдерживания цен на розничном рынке на федеральном уровне приняты определённые решения, и по таким биржевым товарам, как сахар, подсолнечное масло, и другим основным категориям товаров ведётся контроль на федеральном и республиканском уровне.- Вместе с торговыми сетями постоянно на связи, и я думаю, что будем сдерживать ситуацию. Там много вопросов, в том числе в логистике возникают вопросы, по всем направлениям взаимодействия у нас и с торговыми сетями, и с производителями, и с Федеральной антимонопольной службы, и с Министерством промышленности и торговли России, и с Министерством сельского хозяйства России связи налажены. Мы в этом направлении работаем, - отметил Алексей Цыденов.Также в Бурятии будут приняты дополнительные меры поддержки местных сельхозтоваропроизводителей, разработан проект по строительству овощехранилищ в республике. Поддержан и реализуется проект по строительству тепличного комплекса.- Хотелось бы подчеркнуть, что мы увеличили капитализацию наших фондов, мы дополнительно выделили деньги на сельское хозяйство, на поддержку малого среднего предпринимательства, и готовы выделить дополнительные средства, когда будут израсходованы уже выделенные. В общем, меры поддержки на федеральном и региональном уровне принимается, и, я думаю, что мы все сложные периоды пройдём с минимальными потерями, а может быть и без них, - сказал Алексей Цыденов.Глава Бурятии также подчеркнул, что все стройки, которые были предусмотрены на 2022 год по линии национальных проектов, реализуются. Продолжается строительство школ, объектов культуры. По линии здравоохранения вся программа модернизации системы - это капремонт районных больниц, строительство ФАПов, амбулатории - также продолжаются. В полном объёме продолжится дорожное строительство.- У нас большой заказ для строительных компаний, для компании по производству строительных материалов. И такой крупный государственный заказ также является большой поддержкой экономики и основным заказчиком для строительной отрасли. Так что работаем, у нас задача суметь все планы реализовать. Подчеркну, что за 5 лет 18 школ построено, в этом году мы 17 школ должны построить. Так что работы много, хватит всем, - сказал глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии