В правительстве России рассмотрели меры поддержки Дальнего Востока

Зампред правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание с главами дальневосточных регионов по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.- Правительство Российской Федерации в ежедневном режиме принимает необходимые меры для урегулирования ситуации – стабилизации рынка и поддержки отечественного бизнеса. Необходимо понять, как мы можем поддержать экономику Дальнего Востока, оказать содействие инвесторам, обеспечить устойчивость рынка, но в то же время поддержать население – обеспечить продовольственную безопасность, наличие необходимых товаров, предоставить материальную поддержку. При этом надо находить и те плюсы, которые возникают в текущей ситуации для развития отраслей, строительства новых производств и наращивания новых экономических компетенций, – открыл совещание Юрий Трутнев.Правительством РФ совместно с дальневосточными регионами осуществляется постоянный мониторинг потребительского рынка Дальнего Востока. В каждом регионе ДФО создан соответствующий штаб во главе с губернатором.Обсуждались вопросы повышения стоимости ряда товаров и механизмы формирования цен. Было отмечено, что в ряде регионов фиксируется рост цен грузоперевозок. Юрий Трутнев поручил ФАС России, Минтрансу России, Минвостокразвития России проанализировать обоснованность роста стоимости перевозки грузов и механизма ценообразования. Также вице-премьер обратился к заместителю генпрокурора России Дмитрию Демешину с просьбой осуществления соответствующего надзора за грузоперевозками.Рассматривались вопросы транспортировки грузов по Северному морскому пути. Губернаторами поднимались вопросы планирования и контроля поставок по обеспечению жизненно важными товарами населения северных территорий. Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России представить предложения по субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым в целях осуществления «Северного завоза».Отдельное внимание было уделено оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям. В частности, Юрий Трутнев поручил Минсельхозу России, Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить предложения по увеличению государственного заказа на поставки продовольствия, в том числе рыбной продукции и зерна, для государственных нужд (школ, детских садов, больниц и т.д.).В повестку совещания вошли вопросы работы банков в части финансирования инвестиционных проектов. Центральному банку России было рекомендовано принять меры по недопущению повышения кредитными организациями ставок по ранее заключённым кредитным договорам.Фото: пресс-служба правительства Бурятии