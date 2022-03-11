Жители Бурятии попались на браконьерстве



Жители Баргузинского района, несмотря на запрет о ловле рыбы в период нереста, отправились на рыбалку на реку Ина – левый приток реки Баргузин. Добычей браконьеров стали четыре щуки, 59 карасей и девять лещей.

На рыбалку друзья отправились вечером, на резиновой лодке, с собой прихватили рыболовную сеть, которая, к слову, является запрещенным орудием лова. Прибыв на место, мужчины при помощи лодочного насоса накачали резиновую лодку и, поместив рыболовную сеть в лодку, отплыли на противоположный берег реки Ина и опустили сеть в воду.

Спустя шесть часов они выбрали свою рыболовную сеть из воды, добыв весенне-нерестовую рыбу – щук, карасей и лещей. Тут-то их и обнаружили сотрудники рыбоохраны.

Общий ущерб, который подельники нанесли природу, оценили в 45900 рублей, исходя из расчета стоимости одной штуки рыбы - щука 925 рублей за экземпляр, лещ - 500 рублей за экземпляр, карась - 250 рублей за экземпляр, в двукратном размере.

В решении суда отмечается, что в соответствии с п. 31.1 главы IV «Любительское рыболовство» правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна запрещается осуществление любительского рыболовства всех видов водных биоресурсов в запретные периоды - с распадения льда по пятое июля.

Действия баргузинцев суд квалифицировал по ст. 256 ч.3 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено в местах нереста и на миграционных путях к ним, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимые признали свою вину. Суд постановил признать жителей района виновными и назначить им наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Вещественные доказательства – рыбу, находящуюся в камере вещественных доказательств Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте - уничтожить. Рыболовные сети в количестве четырех штук, рыболовную ложку конфисковать в доход государства.





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