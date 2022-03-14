Глава Бурятии поручил помочь семьям погибших и раненых на Украине военных

14 марта в ходе планерного совещания глава Бурятии Алексей Цыденов поручил организовать работу по сопровождению членов семей погибших, получивших ранения и инвалидность военнослужащих в ходе военной спецоперации на Украине.- При министерстве социального развития создается специальное направление деятельности – патронаж семей погибших. Чтобы их не только сегодня вспомнили, а дальше вели с ними работу непрерывно. Соответственно нужно всю информацию аккумулировать, где работают или не работают, сколько детей, какая им нужна помощь. Берем на сопровождение эти семьи. Минсоц прошу взять на контроль этот вопрос и в городе, и в районах. Помимо тех, кто погиб на Украине, добавляются и те, кто погиб в Сирии. Приравниваем одинаковый подход по патронату семей, - подчеркнул глава Бурятии.Как отметил Алексей Цыденов, на федеральном уровне для семей погибших в спецоперации по поручению президента РФ Владимира Путина будет выплачиваться единовременное страховое обеспечение и единовременное пособие в размере 7,4 млн рублей. Кроме того, по поручению президента будет установлена дополнительная выплата для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, в размере 5 млн рублей. На региональном уровне подготовлен законопроект, включающий, в том числе, поддержку семей по линии Минобразования.- Как мы помогаем семьям – мы подготовили законопроект, поддержим семьи. У кого есть дети, в обязательном порядке предоставлять детский сад вне очереди. Прописываем обязательства республики, что дети погибших военнослужащих, которые поступают в вузы, если не проходят по баллам ЕГЭ на бюджетные места, соответственно заключаем договор на целевое обучение на желаемую специальность. Для жен военнослужащих прошу агентство занятости и профильные министерства активно вести содействие по подбору вакансий, устраивать на работу в соответствии с полученным образованием, - сказал Алексей Цыденов.По линии Минсоцзащиты Бурятии во взаимодействии с военкоматами будет вестись регистр семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. В соответствии с ним будут назначаться меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством - выплаты на детей, меры по линии пенсионного фонда, обеспечение необходимого социального обслуживания (бытовые услуги на дому), обеспечение медицинскими и образовательными услугами.- То есть весь комплекс мер, которые предусмотрены законодательством, будем контролировать этот процесс. Будет проведено отдельное совещание с руководителями муниципальных образований, еще раз проговорим алгоритм по курированию семей, - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.В настоящее время Министерством обороны РФ подготовлен проект федерального закона для установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Его принятие позволит установить статус ветерана боевых действий таким гражданам. После принятия поправок, военнослужащим, принимавшим участие в спецоперации на Украине, будут доступны льготы по ЖКХ и другие соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные российским законодательством.Фото: пресс-служба правительства Бурятии