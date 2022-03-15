Политика и власть 15.03.2022 в 11:29

В Бурятии выбрали замену Баиру Жамбалову

Вакантное место в Хурале занял ректор БГСХА Бэликто Цыбиков
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии выбрали замену Баиру Жамбалову
Избирком Бурятии опубликовал официальные итоги довыборов в Хурал по одномандатному округу №28, состоявшихся в минувшее воскресенье, 13 марта.

Всего в выборах участвовали 4 кандидата: пенсионерка Намжилма Борхонова от «Справедливой России», временно не работающий самовыдвиженец Виталий Матвеев, педагог дополнительного образования Валерий Молоков (КПРФ) и ректор БГСХА Бэликто Цыбиков, выдвинутый «Единой Россией».

Явка на выборах составила 32,5%. По итогам подсчета голосов убедительную победу одержал Бэликто Цыбиков, за него проголосовали чуть более 75% пришедших на участки избирателей. На втором месте представитель КПРФ Валерий Молоков, у него 18,9% голосов.

Напомним, по округу №28 (Хоринский район) в 2018 году в Хурал был избран Баир Жамбалов, который затем стал вице-спикером парламента и руководителем фракции «единороссов». В сентябре 2021 года, после того, как Жамбалова признали виновным в смертельном ДТП и отправили в колонию-поселение, его лишили депутатских полномочий.

Фото: с официального сайта БГСХА

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