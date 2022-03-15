В Бурятии УФАС фиксирует рост цен на ряд товаров до 40%

В Бурятии антимонопольная служба ведет ежедневный мониторинг цен в торговых сетях. «И мы наблюдаем, что на ряд товаров устанавливается наценка до 40%», - об этом заявил руководитель Бурятского УФАС России Виктор Грибко.«Причем это товары не из каких-то отдаленных регионов, а поставщики находятся здесь в Бурятии. Мы сделаем соответствующие запросы, будем принимать меры реагирования», - сказал Виктор Грибко на совещании с представителями розничной торговой сети, которое прошло накануне под председательством главы республики Алексея Цыденова.В онлайн и офлайн режимах в совещании приняли участие 75 предпринимателей розничной торговли, руководители министерств и ведомств, надзорных органов республики. Главным вопросом обсуждения стало сдерживание цен на социально значимые товары.«Мы в выходные встречались с производителями хлеба и договорились о том, что коллеги не повышают свою отпускную цену. У них растет себестоимость составляющих, мы все это им компенсируем. Они, соответственно, розничным закупщикам повышать ее не будут. Поэтому у меня просьба к представителям магазинов, цену на хлеб не повышать, какая цена была на 1 марта, такая и должна остаться. В случаях повышения, цена будет считаться спекулятивной. Прошу минпромторг и УФАС взять этот вопрос на особый контроль. По остальным товарам давайте смотреть», - подчеркнул Алексей Цыденов.Руководители розничной торговой сети, в свою очередь, задались вопросом ценообразования в целом, отмечая повышение закупочной цены у поставщиков и производителей товаров.«Я знаю, что происходит, помимо того, что растут цены у поставщиков, они переходят еще и на предоплату. На предоплату вам нужны, соответственно, оборотные средства. Здесь мы готовы также вам помогать, проводить соответствующую работу с банками», - отметил Алексей Цыденов.Глава Бурятии напомнил, что в республике для МСП действует льготное кредитование в размере 13%. «Наши банки в таком режиме все работают. Если у кого-то с банком не получается какие-то вопросы отработать по кредиту, подсказывайте нам, будем оказывать содействие и помогать. Банки работу по линии МСП подтвердили, денежные средства у банков в полном объеме есть, ограничений финансирования по банкам нет», - сказал глава республики.Фото: pixabay.com