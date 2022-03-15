Политика и власть 15.03.2022 в 11:59

В Бурятии УФАС фиксирует рост цен на ряд товаров до 40%

Антимонопольное управление предупредило торговлю о «мерах реагирования»

A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии УФАС фиксирует рост цен на ряд товаров до 40%
В Бурятии антимонопольная служба ведет ежедневный мониторинг цен в торговых сетях. «И мы наблюдаем, что на ряд товаров устанавливается наценка до 40%», - об этом заявил руководитель Бурятского УФАС России Виктор Грибко.

«Причем это товары не из каких-то отдаленных регионов, а поставщики находятся здесь в Бурятии. Мы сделаем соответствующие запросы, будем принимать меры реагирования», - сказал Виктор Грибко на совещании с представителями розничной торговой сети, которое прошло накануне  под председательством главы республики Алексея Цыденова.

В онлайн и офлайн режимах в совещании приняли участие 75 предпринимателей розничной торговли, руководители министерств и ведомств, надзорных органов республики. Главным вопросом обсуждения стало сдерживание цен на социально значимые товары.

«Мы в выходные встречались с производителями хлеба и договорились о том, что коллеги не повышают свою отпускную цену. У них растет себестоимость составляющих, мы все это им компенсируем. Они, соответственно, розничным закупщикам повышать ее не будут. Поэтому у меня просьба к представителям магазинов, цену на хлеб не повышать, какая цена была на 1 марта, такая и должна остаться. В случаях повышения, цена будет считаться спекулятивной. Прошу минпромторг и УФАС взять этот вопрос на особый контроль. По остальным товарам давайте смотреть», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Руководители розничной торговой сети, в свою очередь, задались вопросом ценообразования в целом, отмечая повышение закупочной цены у поставщиков и производителей товаров.
«Я знаю, что происходит, помимо того, что растут цены у поставщиков, они переходят еще и на предоплату. На предоплату вам нужны, соответственно, оборотные средства. Здесь мы готовы также вам помогать, проводить соответствующую работу с банками», - отметил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии напомнил, что в республике для МСП действует льготное кредитование в размере 13%. «Наши банки в таком режиме все работают. Если у кого-то с банком не получается какие-то вопросы отработать по кредиту, подсказывайте нам, будем оказывать содействие и помогать. Банки работу по линии МСП подтвердили, денежные средства у банков в полном объеме есть, ограничений финансирования по банкам нет», - сказал глава республики.

Фото: pixabay.com
Теги
цены рост Бурятия

Все новости

Житель Бурятии убил сожительницу в ходе затянувшегося 8 марта
15.03.2022 в 13:07
Рынок труда в Бурятии предлагает 14 тысяч вакансий
15.03.2022 в 12:52
Прокуратура: ситуация с безработицей в Бурятии остается сложной
15.03.2022 в 12:27
В Бурятии спасатели сняли со льда Байкала двух иркутян
15.03.2022 в 12:15
В Бурятии сохранится льготная ипотека
15.03.2022 в 12:01
В Бурятии УФАС фиксирует рост цен на ряд товаров до 40%
15.03.2022 в 11:59
Крестьянам Бурятии помогут отсеяться
15.03.2022 в 11:41
В Бурятии выбрали замену Баиру Жамбалову
15.03.2022 в 11:29
Пьяный житель Улан-Удэ устроил дебош в трамвае
15.03.2022 в 11:17
Минздрав Бурятии не выдавал лекарство больному ребенку
15.03.2022 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Бурятии выбрали замену Баиру Жамбалову
Вакантное место в Хурале занял ректор БГСХА Бэликто Цыбиков
15.03.2022 в 11:29
Глава Бурятии поручил помочь семьям погибших и раненых на Украине военных
Им будут предоставлены всевозможные льготы
14.03.2022 в 17:32
Глава Бурятии ответил на вопросы старейшин
На встрече обсуждали патриотическое воспитание, медицинскую поддержку пожилых и другое
12.03.2022 в 09:31
Жители Бурятии попались на браконьерстве

Друзья из пос. Баргузин ловили рыбу во время нереста

11.03.2022 в 16:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru