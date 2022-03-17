Политика и власть 17.03.2022 в 09:54
Глава Бурятии заявил о задержании 9 тысяч железнодорожных вагонов из РФ на Украине
Алексей Цыденов предложил Путину списать долги по лизинговым платежам за арестованную за рубежом технику
Текст: Нина Павлова
На территории Украины были задержаны 9000 железнодорожных вагонов из России, заявил глава Бурятии и председатель комиссии Государственного совета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов. Об этом пишет ТАСС.
Он предложил президенту России Владимиру Путину списать долги по лизинговым платежам за арестованную за рубежом технику. В качестве примера Цыденов привел Украину, где задержано 147 машин и 9000 железнодорожных вагонов.
«В иностранных портах у нас задержанные есть суда, только у ГТЛК — три», — сказал глава Бурятии.
Алексей Цыденов предложил главе государства ввести отсрочку по оплате лизинга или кредитного платежа до момента фактического возвращения транспортных средств российским компаниям. Также он заявил о необходимости рассмотреть возможность списания долгов по таким транспортным средствам в случае их безвозвратной утраты.
Ранее стало известно, что «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») начали процедуру национализации более трех тысяч российских вагонов на Украине.
Он предложил президенту России Владимиру Путину списать долги по лизинговым платежам за арестованную за рубежом технику. В качестве примера Цыденов привел Украину, где задержано 147 машин и 9000 железнодорожных вагонов.
«В иностранных портах у нас задержанные есть суда, только у ГТЛК — три», — сказал глава Бурятии.
Алексей Цыденов предложил главе государства ввести отсрочку по оплате лизинга или кредитного платежа до момента фактического возвращения транспортных средств российским компаниям. Также он заявил о необходимости рассмотреть возможность списания долгов по таким транспортным средствам в случае их безвозвратной утраты.
Ранее стало известно, что «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») начали процедуру национализации более трех тысяч российских вагонов на Украине.
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