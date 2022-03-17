Политика и власть 17.03.2022 в 09:54

Глава Бурятии заявил о задержании 9 тысяч железнодорожных вагонов из РФ на Украине

Алексей Цыденов предложил Путину списать долги по лизинговым платежам за арестованную за рубежом технику
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Текст: Нина Павлова
Глава Бурятии заявил о задержании 9 тысяч железнодорожных вагонов из РФ на Украине
На территории Украины были задержаны 9000 железнодорожных вагонов из России, заявил глава Бурятии и председатель комиссии Государственного совета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов. Об этом пишет ТАСС.

Он предложил президенту России Владимиру Путину списать долги по лизинговым платежам за арестованную за рубежом технику. В качестве примера Цыденов привел Украину, где задержано 147 машин и 9000 железнодорожных вагонов.

«В иностранных портах у нас задержанные есть суда, только у ГТЛК — три», — сказал глава Бурятии.

Алексей Цыденов предложил главе государства ввести отсрочку по оплате лизинга или кредитного платежа до момента фактического возвращения транспортных средств российским компаниям. Также он заявил о необходимости рассмотреть возможность списания долгов по таким транспортным средствам в случае их безвозвратной утраты.

Ранее стало известно, что «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») начали процедуру национализации более трех тысяч российских вагонов на Украине. 
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