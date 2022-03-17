В Улан-Удэ председатель Народного Хурала принял участие в конференции судей
Владимир Павлов отметил, что конференция является значимым событием, где обсуждаются актуальные вопросы, вносятся новые идеи и решения.
«Сегодня от работы в целом судебной системы, от работы каждого судьи зависит законность и справедливость выносимых решений. От этого во многом зависит стабильность в обществе, особенно актуально в наше время, зависит то, как наши граждане относятся к закону и в целом к власти. В судах Бурятии работают профессиональные подготовленные судьи, которые прошли долгий путь для того, чтобы добиться такого высокого статуса судьи, и выносимые решения имеют большую объективность. И доверие населения к нашим судьям достаточно высокое. Хочу вам пожелать, чтобы вы также трудились и дальше. На таком высоком уровне выполняли свою государственную задачу»,
- высказался спикер Народного Хурала.
Владимир Павлов рассказал, что у Народного Хурала и судебной системы сложились конструктивные отношения и взаимодействие. В рамках федерального закона Народный Хурал проводит работу по назначению представителей общественности в квалификационную коллегию судей, а также – по назначению мировых судей.
«Как известно, у нас 54 судебных участков, где мировые судьи несут колоссальную нагрузку. Как уже показала практика, институт мировых судей полностью оправдал себя, и ту задачу, которую на них возложили, они выполняют. Мировые судьи участвуют практически во всех направлениях судопроизводства. Это огромный вал работы»,- обратил внимание Владимир Павлов.
Он также сообщил, что не так давно на сессии Народного Хурала обсуждалось финансовое обеспечение деятельности сотрудников аппарата мировых судей, где приняли решение увеличить их денежное содержание.
«Мы знаем, что зарплата была низкая, а также была высокая текучесть кадров. Это звучало у нас - в нашей работе, в рабочем порядке с руководством Верховного суда, а также звучало и на конференциях, которые проводились. Мы это учли»,
- акцентировал Павлов.
фото: "Номер один"