В Улан-Удэ председатель Народного Хурала принял участие в конференции судей

«Сегодня от работы в целом судебной системы, от работы каждого судьи зависит законность и справедливость выносимых решений. От этого во многом зависит стабильность в обществе, особенно актуально в наше время, зависит то, как наши граждане относятся к закону и в целом к власти. В судах Бурятии работают профессиональные подготовленные судьи, которые прошли долгий путь для того, чтобы добиться такого высокого статуса судьи, и выносимые решения имеют большую объективность. И доверие населения к нашим судьям достаточно высокое. Хочу вам пожелать, чтобы вы также трудились и дальше. На таком высоком уровне выполняли свою государственную задачу», - высказался спикер Народного Хурала.

«Как известно, у нас 54 судебных участков, где мировые судьи несут колоссальную нагрузку. Как уже показала практика, институт мировых судей полностью оправдал себя, и ту задачу, которую на них возложили, они выполняют. Мировые судьи участвуют практически во всех направлениях судопроизводства. Это огромный вал работы», - обратил внимание Владимир Павлов.

«Мы знаем, что зарплата была низкая, а также была высокая текучесть кадров. Это звучало у нас - в нашей работе, в рабочем порядке с руководством Верховного суда, а также звучало и на конференциях, которые проводились. Мы это учли»,



- акцентировал Павлов.



Сегодня, 17 марта в администрации Улан-Удэ прошла конференция судей. На ней подвели итоги работы всего судопроизводства Бурятии за 2021 год. В мероприятии принял участие глава республики Алексей Цыденов, председатель Верховного суда Альбина Кириллова, а также спикер Народного Хурала Владимир Павлов.Владимир Павлов отметил, что конференция является значимым событием, где обсуждаются актуальные вопросы, вносятся новые идеи и решения.Владимир Павлов рассказал, что у Народного Хурала и судебной системы сложились конструктивные отношения и взаимодействие. В рамках федерального закона Народный Хурал проводит работу по назначению представителей общественности в квалификационную коллегию судей, а также – по назначению мировых судей.Он также сообщил, что не так давно на сессии Народного Хурала обсуждалось финансовое обеспечение деятельности сотрудников аппарата мировых судей, где приняли решение увеличить их денежное содержание.фото: "Номер один"