Политика и власть 18.03.2022 в 16:43

Мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль за содержанием территорий в частном секторе

Нарушителей ждут штрафы
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль за содержанием территорий в частном секторе
В рамках подготовки к пожароопасному периоду мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение районным администрациям, Управлению административного контроля и Управлению по ЧС усилить контроль за содержанием придомовых территорий в частном секторе. Об этом шла речь на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ.

- Я вчера объезжал Советский район, и в частном секторе вдоль заборов сухая трава с человеческий рост. Этого допускать категорически нельзя, достаточно одной брошенной спички и тогда пожара не избежать. Собственники обязаны следить за чистотой прилегающих к их домам территорий, не только потому, что это эстетично. В первую очередь, в целях безопасности, поэтому прошу этот вопрос взять на контроль, - подчеркнул Игорь Шутенков.

Также районным администрациям поручено организовать работу с председателями дачных и садовых товариществ по учету количества фактически проживающих граждан, а также о необходимости обеспечения их первичными средствами пожаротушения и оповещения населения.

Напомним, по решению горсовета Улан-Удэ ответственность за уборку прилегающих территорий к земельным участкам возлагается на собственников земельных участков. В прошлом году Управление административного контроля составило на нарушителей 148 протоколов на сумму более 1 млн рублей. В соответствии с законом за это предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 110 тыс. рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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