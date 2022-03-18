Мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль за содержанием территорий в частном секторе

В рамках подготовки к пожароопасному периоду мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение районным администрациям, Управлению административного контроля и Управлению по ЧС усилить контроль за содержанием придомовых территорий в частном секторе. Об этом шла речь на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ.- Я вчера объезжал Советский район, и в частном секторе вдоль заборов сухая трава с человеческий рост. Этого допускать категорически нельзя, достаточно одной брошенной спички и тогда пожара не избежать. Собственники обязаны следить за чистотой прилегающих к их домам территорий, не только потому, что это эстетично. В первую очередь, в целях безопасности, поэтому прошу этот вопрос взять на контроль, - подчеркнул Игорь Шутенков.Также районным администрациям поручено организовать работу с председателями дачных и садовых товариществ по учету количества фактически проживающих граждан, а также о необходимости обеспечения их первичными средствами пожаротушения и оповещения населения.Напомним, по решению горсовета Улан-Удэ ответственность за уборку прилегающих территорий к земельным участкам возлагается на собственников земельных участков. В прошлом году Управление административного контроля составило на нарушителей 148 протоколов на сумму более 1 млн рублей. В соответствии с законом за это предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 110 тыс. рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ