Игорь Шутенков: «Экономика Улан-Удэ должна выстоять и адаптироваться»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отчитался перед депутатами горсовета об итогах работы администрации города за 2021 год. Перед выступлением присутствующим показали короткий фильм о наиболее значимых мероприятиях и их результатах за последние три года.- Развитие социальной сферы является приоритетным направлением деятельности администрации города. Образование, культура, массовый спорт и социальная политика все это непосредственно касается каждого жителя и определяет его качество жизни, - говорил в своем докладе Игорь Шутенков.В сфере образования удалось серьезно сократить трехсменное обучение за счет строительства новых школ.- В отчетном периоде построено и открыто новое здание школы №40, начато строительство дополнительного корпуса 32-ой. В ближайшие дни открываем самое большое учебное заведение в республике, на 1275 мест по улице Автотранспортная. Это позволит почти 1000 ученикам перейти на нормальный режим обучения, - отметил мэр. - Кроме этого, в отчетном году совместно с Правительством Республики проведена работа по заключению концессионных соглашений на строительство 4-х зданий СОШ в микрорайонах 102, 103, Забайкальский и в 18 квартале, что решит проблему третьей смены в городе в настоящее время.Также Игорь Шутенков рассказал о том, как удалось сократить очередь в детские сады за счет возведения новых дошкольных учреждений.- Программа субсидирования частных учреждений и строительство новых садов уменьшило очередь в 2021 году более чем на 2 тысячи детей: с 4793 на начало 2021 года до 2399 на конец года. Открытие в этом году еще 5 детских садов существенно снизит дефицит мест, - пояснил он.Кроме социальной сферы, динамично происходила и работа в области создания комфортной городской среды.- Это развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилья и благоустройство городских пространств, - говорил мэр.Игорь Шутенков остановился на запущенном в прошлом году домостроительном комбинате, который позволит в дальнейшем построить примерно миллион квадратных метров жилья на Юго-Востоке столицы. А также о модернизации коммунальной инфраструктуры, ремонте и строительстве автомобильных дорог.- В 2021 году выполнены ремонтные работы на 30 участках общей протяженностью 33,5 км. Объем финансирования благодаря решению Главы Республики Бурятия с 2019 года увеличен в два раза до 700 млн рублей в год. Это позволило нам выполнить плановый показатель «Доля дорог в нормативном состояние» на уровне 82,4%, - сказал градоначальник.Кроме прочего, в докладе прозвучали и экологические достижения, такие, например, как озеленение столицы. А также включение Улан-Удэ в федеральную программу «Чистый воздух» раньше срока – до конца этого года, что позволит привлечь федеральные средства на борьбу с атмосферным загрязнением. Речь идет о миллиардах рублей.- Для вхождения в Федеральный проект «Чистый воздух», совместно с Минприроды Бурятии, дорабатывался комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в Улан-Удэ. План предусматривает мероприятия по электроотоплению частного сектора, производству бездымного топлива и другие экологические решения, - пояснил мэр столицы.Говоря о планах на 2022 год, Игорь Шутенков рассказал о новых условиях, в которых оказался Улан-Удэ в связи с западными санкциями.- Сегодня для нашей страны наступили непростые времена. В условиях санкций наша экономика должна выстоять и адаптироваться к текущим изменениям. Наша задача минимизировать негативные последствия для жителей города. Мы должны все усилия направить на поддержание предпринимательских инициатив, создание благоприятного инвестиционного климата, - отметил мэр. – То, каким будет наш город, в первую очередь зависит от нас самих. От того как мы, каждый на своем месте будем выполнять свою работу, возложенные на нас служебные обязанности. Только совместные усилия всех жителей города, предприятий, органов государственной и муниципальной власти позволят нам преодолеть эти сложные времена.Депутаты горсовета единогласно поддержали отчет Игоря Шутенкова и дали высокую оценку работе администрации Улан-Удэ. Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что совместная работа и депутатов, и мэрии дает свои плоды.- У нас с мэром, администрацией одна цель – развитие города Улан-Удэ. Совместные рабочие группы дают свои плоды. Я думаю, что и дальше будем продолжать работу в этом ракурсе, а за 2021 год удовлетворены и поставили высокую оценку. Если бы можно было поставить оценку, то, конечно же, отлично, - сказал Чимит Бальжинимаев.Фото: ulan-ude-info.ru