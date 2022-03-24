Политика и власть 24.03.2022 в 16:58

Анатолий Кушнарев призвал оказать господдержку экобизнесменам

Депутат предложил создать единый республиканский центр переработки отходов
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Текст: Константин Воронов
Анатолий Кушнарев призвал оказать господдержку экобизнесменам
Председатель Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев провел совещание с предпринимателями, которые занимаются сбором и переработке отходов.

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, встреча с участием профильных министерств, ведомств и представителей экобизнеса позволила оценить потенциал действующих мощностей по переработке твердых бытовых отходов, а также понять, что сегодня мешает бизнесу более активно входить на этот рынок.

В этом году впервые в бюджет республики Бурятия заложили 10 миллионов рублей на поддержку предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией различных видов отходов.

- Есть территория, где можно создать единый республиканский центр переработки. Предлагаю принять такое решение на законодательном уровне. Необходимо разработать меры государственной поддержки для предпринимателей, которые занимаются утилизацией и вторсырьем, - отметил Анатолий Кушнарев.

Своим опытом в части переработки поделились предприниматели. О работе по раздельному сбору мусора рассказала общественница Лейла Хахураева. Она реализует проекты по сбору пластмассы, макулатуры, использованных батареек.

- Мы начали внедрять раздельный сбор мусора. Микрорайон "Забайкальский" в Улан-Удэ может стать пилотной площадкой для внедрения раздельного сбора мусора. 17 марта к нам приезжали депутаты Народного Хурала Бурятии изучили опыт жителей поселка, выслушали наши конкретные предложения, - сообщила она.

- Для того, чтобы рынок экологического предпринимательства развивался, государству необходимо создать благоприятную среду для предпринимателей. Мы видим важность развития экологического предпринимательства с целью защиты не только здоровья населения, но и окружающей среды, - отметил Анатолий Кушнарев.

Все озвученные проблемы Комитет по экономической политике, природопользованию и экологии взял на контроль.

Фото: Хурал Бурятии
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