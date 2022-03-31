Председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.«Председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, возглавляющая комиссию, подвела итоги за прошлый год и рассказала об основных направлениях деятельности на ближайшую перспективу. Среди них - меры по содействию занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Разговор также состоялся об онкологической помощи взрослому населению, передаче на федеральный уровень закупок дорогостоящих лекарственных препаратов», - сообщили в пресс-службе республиканского парламента.Еще одно направление, которое будут держать на контроле члены комиссии, -модернизация объектов инфраструктуры оздоровительного отдыха детей.Парламентарии также обсудили вопрос обеспечения качества и полноты плановых медицинских услуг.Фото: Хурал Бурятии