Политика и власть 31.03.2022 в 11:32

Владимир Павлов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей

Обсуждалась социальная повестка
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Текст: Константин Воронов
Владимир Павлов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей
Председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики.  Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

«Председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, возглавляющая комиссию, подвела итоги за прошлый год и рассказала об основных направлениях деятельности на ближайшую перспективу. Среди них - меры по содействию занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Разговор также состоялся об онкологической помощи взрослому населению, передаче на федеральный уровень закупок дорогостоящих лекарственных препаратов», - сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Еще одно направление, которое будут держать на контроле члены комиссии, -модернизация объектов инфраструктуры оздоровительного отдыха детей.

Парламентарии также обсудили вопрос обеспечения качества и полноты плановых медицинских услуг.

Фото: Хурал Бурятии
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