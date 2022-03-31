В Хурале Бурятии оценили работу по сохранению нематериального культурного наследия

Совет Народного Хурала рассмотрел ситуацию с нематериальным культурным наследием Бурятии. 2022 год объявлен в стране Годом культурного наследия народов России. Как показало обсуждение, в этой сфере у республики есть как достижения, так и нерешенные вопросы.Республика обладает особенной сферой культуры. Одним из подтверждений уникальности - культурное пространство и устное творчество семейских Забайкалья включено ЮНЕСКО в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.«Проблема сохранения накопленного столетиями нематериального культурного наследия особо актуальна. Такие формы, как традиционные песни, сказки, музыка, обычаи находятся под угрозой исчезновения, т. к. уходят из жизни их старейшие, уникальные носители», - отметила министр культуры Соелма Дагаева, выступившая с докладом.Учреждения науки и культуры – на переднем крае борьбы за сохранения наследия. Они активно работают над его фиксацией и распространением.В Бурятии идет сбор образцов, научное изучение. Проводятся фольклорные экспедиции, в ходе которых делаются аудио- и видеозаписи с участием носителей народной культуры, знатоков. Потом выпускаются книги, сборники.Существует электронная база данных бурятских народных песен. «Сегодня в ней более трехсот песен. База находится в общем доступе на сайте Республиканского центра народного творчества и пользуется популярностью у специалистов и всех, кто этим интересуется», - отметила Соелма Дагаева.Выпущен сборник колыбельных песен с аудиодиском. Издана книга, которая содержит сценарии обрядов бурятского народа для маленьких детей, с комментариями. «По материалам из книги можно, к примеру, проводить праздновании милана», - рассказала министр.Вышли в свет сборники традиционных песен, бытующих в местах расселения хори, сартулов, сонголов, хонгодоров и др. Созданы видео-мастер-классы народных парных танцев булагатов, сартулов, сонголов, хори и др. Издана книга детского казачьего фольклора. Популярно такое издание, как «Семейская кухня» с описанием технологий приготовления закусок, первого, второго и других блюд староверов – материал собирали в семьях жителей Мухоршибирского, Тарбагатайского и Бичурского районов. Отсняты мастер-классы по изготовлению семейского пояса, семейской куклы, подомовой росписи. На видео запечатлеваются песни, обряды и т. д.Стараются не упустить время.К сожалению, недавно скончалась народная артистка Китая из Внутренней Монголии. Она родилась в 1940 г. и была певицей, собирателем, знатоком музыкальной культуры бурят - записала более тысячи народных напевов. В Бурятии вышел составленный ею сборник из трехсот песен. Смерть прервала планы по дальнейшей совместной работе.«Мостом» между учеными, знатоками, носителями и широким кругом населения являются те, кто популяризируют наследие (в т. ч. актуализируют и дают в стилизованной форме, как Бурдрам, ансамбль «Забава» и др.).Если взяться за дело, то можно сделать многое. Допустим, бурятская забава по разбиванию хребтовой кости – это тоже нематериальное наследие.Одним словом, в Бурятии прилагают заметные усилия, чтобы нематериальное богатство родных краев не исчезло под натиском глобализации и культурной ассимиляции. Но, увы. есть вопрос финансирования.Последняя задумка – сформировать Каталог объектов нематериального культурного наследия. Уже начаты работы по подготовке к включению в него шести объектов.Помимо министра культуры, перед членами Совета Хурала выступили другие. Депутаты положительно отнеслись к проводимой работе, подняли ряд вопросов.Депутат Валерий Цыремпилов спросил про фольклорные экспедиции и выступил по поводу словаря говоров. «На Дальнем Востоке за сто лет сколько народов не стало… Сколько людей язык потеряли. И у нас в республике есть такое», - также подчеркнул депутат.Иринчей Матханов акцентировал внимание на сотрудничество с Иркутской областью и Забайкальским краем. Найдан Чимбеев поднял вопрос автоклуба, который необходим Кяхтинскому району для выступлений.«Надо приложить все усилия, чтобы помочь сохранить и передать эту ценность будущим поколениям. Без сохранения культурного наследия невозможно сохранить единство, воспитать патриотов своей страны», - сказал в содокладе Сергей Дорош, зампред профильного комитета Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям,Председатель Народного Хурала Владимир Павлов разделил общий положительный настрой. «Мы видим, что многое сделано. Задача власти – продолжать уделять очень серьезное внимание имеющимся проблемам, чтобы сохранить наследие и передать потомкам», - сказал он.По итогам рассмотрения Совет Хурала принял ряд рекомендаций.Фото: «Номер один»