Политика и власть 01.04.2022 в 08:33
В Бурятии назначен новый районный прокурор
Прокурором Тарбагатайского района стал Сергей Заводской
Текст: Константин Воронов
Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Тарбагатайского района назначен Сергей Заводской.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Сергей Заводской в 2008 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с августа 2009 года. Состоял в должностях следователя Гусиноозерского межрайонного следственного отдела, следственного отдела по Октябрьскому району Улан-Удэ, помощника прокурора Муйского района, старшего помощника прокурора Заиграевского района, заместителя прокурора Джидинского, Муйского, Баргузинского районов.
Затем занимал пост прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики и отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики. С ноября 2019 года являлся прокурором Кижингинского района.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Сергей Заводской в 2008 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с августа 2009 года. Состоял в должностях следователя Гусиноозерского межрайонного следственного отдела, следственного отдела по Октябрьскому району Улан-Удэ, помощника прокурора Муйского района, старшего помощника прокурора Заиграевского района, заместителя прокурора Джидинского, Муйского, Баргузинского районов.
Затем занимал пост прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики и отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики. С ноября 2019 года являлся прокурором Кижингинского района.
Фото: «Номер один»
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