В Бурятии отжиги травы угрожают населенным пунктам

Власти Бурятии просят жителей не жечь сухую траву, сельхозпалы должны быть контролируемы специалистами. Так, из-за неконтролируемого сельхозпала в республике произошел первый в 2022 году лесной пожар, сообщил 8 апреля на совещании при главе Бурятии зампред правительства Петр Мордовской.- У нас уже один лесной пожар зарегистрирован – в Закаменском районе из-за неконтролируемого отжига огонь перешел на лес, площадь пожара составила 0,1 га. На прошлой неделе в Красноярске уже произошло чрезвычайное происшествие. В результате сжигания мусора произошел переход на жилые постройки, сгорело 20 домов. Прошу усилить работу по уборке сухой травы и по контролируемым профилактическим отжигам. Как только погода установится – мы введем особый противопожарный режим, и профилактические отжиги будут запрещены, - обратился к главам районов и руководителям структурных подразделений Петр Мордовской.Как отметил зампред, только отжигами угрозы от загорания сухой травы не предотвратить, необходимо проводить разъяснительную работу с населением.- Это видно на примере Заиграевского района, всего проведено 3 схода с населением. Конечно, это не позволяет переломить ситуацию с загораниями травы. В Прибайкальском хочу отметить положительную сторону. Проводимая работа как с населением, 11 сходов, так и проведению отжигов – 13 отжигов проведено, что позволяет сдерживать неконтролируемые палы. В лучшую сторону также необходимо отметить Северобайкальский и Курумканский район, в которых снежный покров еще не сошел, а работа с населением уже проводится. В Северобайкальском – 33 схода, в Курумканском 15 сходов проведено. И отмечаю, что в пятницу, двигаясь в Курумканский район, проводили отжиг сложного села Зырянск. Сам глава поселения, начальник отряда на месте проводят отжиг и видно, что если бы не отожгли, то это село могло сгореть, - подчеркнул зампред.Главам районов и сельских поселений поручено провести сельские сходы с населением и усилить информационную работу в средствах массовой информации. Усилить работу в части профилактики неконтролируемых сельхозпалов поручено также на территориях городских округов. По словам Петра Мордовского, в городе работа по ликвидации горючих материалов в виде сухой травы и мусора пока проводится слабо.- Хочу сказать несколько слов о работе сотрудников надзорного ведомства МЧС. По каждому случаю требую выезда сотрудника от Улан-Удэ для разбора, чья территория, почему не убрана сухая травянистая растительность, - сказал Петр Мордовской.Фото: МЧС Бурятии