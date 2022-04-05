Политика и власть 05.04.2022 в 11:11

В Бурятии отжиги травы угрожают населенным пунктам

Зампред правительства призвал местных чиновников усилить меры профилактики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии отжиги травы угрожают населенным пунктам
Власти Бурятии просят жителей не жечь сухую траву, сельхозпалы должны быть контролируемы специалистами. Так, из-за неконтролируемого сельхозпала в республике произошел первый в 2022 году лесной пожар, сообщил 8 апреля на совещании при главе Бурятии зампред правительства Петр Мордовской.

- У нас уже один лесной пожар зарегистрирован – в Закаменском районе из-за неконтролируемого отжига огонь перешел на лес, площадь пожара составила 0,1 га. На прошлой неделе в Красноярске уже произошло чрезвычайное происшествие. В результате сжигания мусора произошел переход на жилые постройки, сгорело 20 домов. Прошу усилить работу по уборке сухой травы и по контролируемым профилактическим отжигам. Как только погода установится – мы введем особый противопожарный режим, и профилактические отжиги будут запрещены, - обратился к главам районов и руководителям структурных подразделений Петр Мордовской.

Как отметил зампред, только отжигами угрозы от загорания сухой травы не предотвратить, необходимо проводить разъяснительную работу с населением.

- Это видно на примере Заиграевского района, всего проведено 3 схода с населением. Конечно, это не позволяет переломить ситуацию с загораниями травы. В Прибайкальском хочу отметить положительную сторону. Проводимая работа как с населением, 11 сходов, так и проведению отжигов – 13 отжигов проведено, что позволяет сдерживать неконтролируемые палы. В лучшую сторону также необходимо отметить Северобайкальский и Курумканский район, в которых снежный покров еще не сошел, а работа с населением уже проводится. В Северобайкальском – 33 схода, в Курумканском 15 сходов проведено. И отмечаю, что в пятницу, двигаясь в Курумканский район, проводили отжиг сложного села Зырянск. Сам глава поселения, начальник отряда на месте проводят отжиг и видно, что если бы не отожгли, то это село могло сгореть, - подчеркнул зампред.

Главам районов и сельских поселений поручено провести сельские сходы с населением и усилить информационную работу в средствах массовой информации. Усилить работу в части профилактики неконтролируемых сельхозпалов поручено также на территориях городских округов. По словам Петра Мордовского, в городе работа по ликвидации горючих материалов в виде сухой травы и мусора пока проводится слабо.

- Хочу сказать несколько слов о работе сотрудников надзорного ведомства МЧС. По каждому случаю требую выезда сотрудника от Улан-Удэ для разбора, чья территория, почему не убрана сухая травянистая растительность, - сказал Петр Мордовской.

Фото: МЧС Бурятии
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