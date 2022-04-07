Главу района Бурятии поймали на конфликте интересов

В Кяхтинском районе продолжаются политические разборки между депутатским корпусом и руководством главы муниципального образования. Депутаты на прошлой неделе обсудили родственные связи главы района и приняли к сведению информацию о конфликте интересов при назначении на должность помощника главы его племянника.Как выяснили депутаты, еще в 2018 году избранный глава района Бимба Нимаев принял на должность своего помощника Александра Доржиева, сына его родной сестры. При этом глава при назначении на должность своего племянника не указал, как того требует законодательство, о наличии конфликта интересов. Кроме того, в 2018 году, когда формировалась новая структура администрации района, депутаты выступили против сохранения этой должности.- Должность помощника главы района довольно искусственна по функционалу, ведь глава района это не депутат, которому для осуществления своих полномочий необходим помощник. У главы в подчинении есть заместители и начальники отделов, кем он руководит, - сообщил один из депутатов, предпочитающий сохранить «инкогнито».Николай Фильшин, экс-председатель Совета депутатов Кяхтинского района и главный редактор издания «Кяхтинский альманах», полагает, что должность помощника ранее была нужна, однако с приходом нового главы утратила свою актуальность.- Предыдущий глава района Александр Буянтуев, избравшись на эту должность, не имел никакого опыта работы в муниципальных структурах, и помощник помогал ему в том, чтобы войти в курс дела, тогда эту должность занимал Найдан Чимбеев, представитель района в Улан-Удэ, - сообщил Николай Фильшин. - Причем должность помощника и фактически представителя муниципалитета в Улан-Удэ существовала и в структурах других районов, поскольку позволяла не гонять лишний раз в столицу республики.При этом Геннадий Фильшин отметил, что в 2018 году депутаты были правы, настаивая на упразднении должности помощника.- Бимба Нимаев имел большой муниципальный руководящий опыт, работал заместителем главы, и помощник ему, по сути, не нужен, - сообщил он.Судя по всему, это хорошо понимал и глава района. Он поддержал уход своего племянника Доржиева с должности в сентябре 2021 года, когда последний возглавил администрацию МО «Тамирское».Однако депутатам этого показалось мало, и они инициировали прокурорскую проверку. Прокуратура Кяхтинского района в конце 2021 года проверила заявления депутатов и обнаружила конфликт интересов при назначении Доржиева помощником. Оказалось, что при назначении помощника глава района должен был письменно уведомить районный Совет депутатов о конфликте интересов. Этого сделано не было, и прокуратура передала материалы проверки в антикоррупционную комиссию Кяхтинского района.Последняя, в свою очередь, перекинула свое заключение (довольно нейтрального характера) депутатам районного Совета. И 30 марта 2022 года на сессии депутатов Кяхтинского района вопрос по племяннику главы рассмотрели. Сам Бимба Нимаев сообщил депутатам, что состава правонарушения в этом вопросе нет. Депутаты приняли к сведению информацию по проверке прокуратуры района. Председатель райсовета Кяхтинского района Игорь Матаев не стал комментировать по телефону прошедшую сессию.Между тем некоторые депутаты намерены не ограничиваться «принятием к сведению», а продолжили будировать вопрос в более высоких инстанциях. Чего-чего, а упорства в этом вопросе части депутатского корпуса не занимать. Тем более что конфликт между народными избранниками и главой района длится уже больше года.Напомним, в конце марта 2021 года депутаты Кяхтинского райсовета поставили неудовлетворительную оценку главе района за социально-экономические показатели. Это вызвало большой скандал, поскольку замаячила перспектива отставки Бимбы Нимаева. Однако после переголосования депутаты признали работу главы района удовлетворительной, и он продолжил работу на своей должности.Фото: russianstock.ru